Basın-Sen: Bazı haberler kaldırılmaya çalışılıyor, sürecin takibi bırakılmamalı

Basın-Sen, sosyal medyada yayın yapan haber sitelerindeki bazı içeriklerin şikâyet ve telif gerekçeleriyle kaldırılmaya çalışıldığını belirterek, itiraz mekanizmalarının kullanılması ve sürecin yakından takip edilmesi çağrısı yaptı.
Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), sosyal medya üzerinden yayın yapan haber sitelerindeki bazı haberlerin kaldırılmaya çalışıldığına işaret ederek, bu şikayetlere karşı gerekli itirazların yapılıp, sürecin takibinin bırakılmaması çağrısında bulundu.

Sendika Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, “Son günlerde sosyal medya üzerinden yayın yapan haber sitelerinde, basın emekçilerinin büyük özverisiyle halka ulaşan bazı haberlerin ilgili platformların kullanım amaçları sözleşmesindeki haklar fırsata dönüştürülüp, büyük bir organizasyonla, şikayetler veya ‘telif’ hakları gerekçesiyle kaldırılmaya çalışıldığını gözlemlemekteyiz” denildi.

Bu şikayetlere karşı gerekli itirazların yapılıp, sürecin takibinin bırakılmaması çağrısı yapılan açıklamada, kaldırılan içeriklere karşı ilgili platformların “itiraz/inceleme talebi” mekanizmalarının mutlaka kullanılması, içeriklerin gazetecilik faaliyeti kapsamında ve kamu yararı taşıdığı açık biçimde belirtilmesi gerektiği kaydedildi.

“Silinen haberlerin konusuna bakıldığında, kimlerin bu haberlerden rahatsız oldukları ve kimlerin bu haberlerin silinmesi için harekete geçtikleri açıktır” denilen açıklamada, "halkın da bunu gördüğü ve bildiği" belirtildi.

Aynı kesimin, basını ve halkı susturmak için Ceza Değişiklik ve Bilişim Suçları Değişiklik Yasa Tasarılarını önce komiteden sonra da Meclisten geçirmek istediği ileri sürülen açıklamada, halkın haber alma, basının haber yapma özgürlüğünün kısıtlanmak, toplumsal ifade ve düşünce özgürlüklerinin de hapis cezaları ile sonlandırılmak hedefinde olunduğu iddia edildi.

Yolsuzluk, rüşvet ve sahte diploma haberlerinin hedef alınmasının bu niyeti ortaya koyduğu savunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yolunu bulup bu haberleri sildirdiniz diye gerçeklerin de silineceğini sanmayınız. Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bize göre iyi, sizlere göre ise kötü bir huyu vardır. Tarih unutmaz, yazar ve gün geldiğinde hesap sorar.”

