Bedri Usta Hakkında Soruşturma Genişliyor mu? KKTC ve Bahis İddiaları Gündemde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, kamuoyunda bilinenin aksine yalnızca bir sosyal medya paylaşımıyla sınırlı olmadığı netleşiyor. İstanbul merkezli organize suç örgütü soruşturması kapsamında, Bedri Usta markasıyla tanınan Bedrettin Aydoğdu’nun yeğeni, aynı zamanda Fiko Ocakbaşı’nın sahibi olan Fikret Aydoğdu’nun1 Ocak tarihinde tutuklandığı öğrenildi.

Bu gelişme, soruşturmanın kapsamının ciddi biçimde genişlediğini ortaya koyarken, dosyanın organize suç, mali yapı ve olası bahis bağlantıları ekseninde ilerlediği yönündeki iddiaları da güçlendirdi.

Sosyal Medya Paylaşımıyla Başladı, Organize Suç Dosyasına Evrildi

Hatırlanacağı üzere soruşturma, Bedri Usta’nın restoran fiyatlarını eleştiren bir kullanıcıya verdiği ve “Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör” ifadelerini kullandığı paylaşım sonrası kamuoyuna yansımıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu paylaşım ve yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin şikâyetler üzerine resen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Ancak Fikret Aydoğdu’nun organize suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanması, dosyanın sosyal medya tartışmasının çok ötesine geçtiğini açıkça gösterdi.

KKTC ve Bahis İddiaları Daha Yüksek Sesle Konuşuluyor

Soruşturmanın bu aşamaya gelmesiyle birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kısa süre önce açılan Bedri Usta markalı kebap restoranı yeniden gündemin merkezine oturdu. Kulislerde, söz konusu işletmenin bahis ve yasa dışı mali akışlarda paravan olarak kullanıldığı iddiaları dile getiriliyor.

Yeğenin tutuklanmasıyla birlikte, soruşturmanın KKTC ayağına uzanabileceği, İstanbul merkezli dosyanın uluslararası ve mali suç boyutunda derinleştirilebileceği değerlendirmeleri güç kazandı. İddialar arasında, KKTC’deki Bedri Usta işletmesine yönelik adli ya da mali denetimlerin gündeme gelebileceği de yer alıyor. Ancak bu konuda şu ana kadar KKTC makamlarından resmî bir açıklama yapılmış değil.

Gözler Savcılığın Yeni Adımlarında

Fikret Aydoğdu’nun tutuklanmasıyla birlikte, Bedri Usta soruşturmasının organize suç, bahis ve kara para iddiaları çerçevesinde ilerleyip ilerlemeyeceği merak konusu oldu. Savcılığın önümüzdeki günlerde yapacağı açıklamaların, hem Türkiye’de hem de KKTC’de yakından takip edilmesi bekleniyor.

