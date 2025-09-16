  • BIST 11043.3
  • Altın 4900.788
  • Dolar 41.2942
  • Euro 48.7329
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKASon dakika... İsrail Gazze'ye kara harekatı başlattı

BEM Onur Kandili Anı Futbol Turnuvası Tamamlandı

» »
BEM Onur Kandili Anı Futbol Turnuvası Tamamlandı
BEM Onur Kandili Anı Futbol Turnuvası Tamamlandı

Boğaz Endüstri Madencilik LTD, merhum Onur Kandili anısına düzenlenen anı futbol turnuvası tamamlandı. Elim bir deniz kazası sonucu aramızdan 12 yıl önce aramızdan ayrılan Mağusa Türk Gücü futbolcusu merhum Onur Kandili anısına gerçekleştirilen U10 anı futbol turnuvası Boğaz Endüstri Madencilik LTD’in ana sponsorluğunda 3 akşam süren futbol şöleniyle tamamlandı.  

Açılış

Boğaz Endüstri Madencilik LTD, Onur Kandili Spor kompleksi doğal çim zeminli halı sahada ana sponsor Boğaz Endüstri Madencilik LTD tarafından organize edilen 6. Onur Kandili U10 anı futbol turnuvasına Mağusa Türk Gücü, Larnaka Gençler Birliği, Dumlupınar, Çetinkaya, Değirmenlik, 1461 İskele Trabzonspor U10 takımlarından oluşan 6 takım katıldı. 12-13-14 Eylül tarihleri arasında Boğaz Endüstri Madencilik LTD, Onur Kandili U10 anı futbol turnuvası 1 dakikalık saygı duruşunun ardından açılış maçı ile başlayan turnuva tek devreli lig usulüne göre müsabakalar oynandı.

6 Takım Tek Devreli Lig

Boğaz Endüstri Madencilik LTD, Onur Kandili U10 anı futbol turnuvasında Mağusa Türk Gücü, Dumlupınar, L. Gençler Birliği, Çetinkaya, Değirmenlik, 1461 İskele Trabzonspor takımlar yer aldı. Tek devreli lig usulüne göre oynana karşılaşmalarda Abdullah Adem hakem olarak görev yaptığı açılış maçı L. Gençler Birliği ile Değirmenlik arasında oynanan karşılaşmayı Değirmenlik 5-2 kazandı.    

1. Akşam Maçlar

BEM 6. Onur Kandili U10 anı futbol turnuvası ilk akşam 5 karşılaşma ile başladı. Açılış maçında da Değirmenlik rakibi L. Gençler Birliği’ni 5-2, Çetinkaya rakibi Dumlupınar’ı 4-0, Çetinkaya rakibi L. Gençler Birliği’ni 5-0 mağlup ederken, Değirmenlik ile 1461 İskele Trabzonspor 3-3, Dumlupınar ile 1461 İskele Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.

2. Akşam Maçlar

BEM 6. Onur Kandili U10 anı futbol turnuvası ikinci akşam 6 karşılaşma ile devam edildi. Gecenin ilk maçında de Mağusa Türk Gücü ile Değirmenlik 1-1 berabere kaldı. Dumlupınar rakibi L. Gençler Birliği’ni 5-0, Çetinkaya rakibi 1461 İskele Trabzonspor’u 2-0, Mağusa Türk Gücü rakibi L. Gençler Birliği’ni 5-1, Çetinkaya rakibi Değirmenlik’i 3-0, Dumlupınar rakibi Mağusa Türk Gücü’nü 2-1 mağlup etti. 

3. Akşam Maçlar

BEM 6. Onur Kandili U10 anı futbol turnuvası üçüncü ve son akşamı 4 karşılaşma oynanarak turnuva tamamlandı. Gecede 1461 İskele Trabzonspor rakibi Mağusa Türk Gücü’nü 4-1, Dumlupınar rakibi Değirmenlik’i 3-2, 1461 İskele Trabzonspor rakibi L. Gençler Birliği’ni 2-0 mağlup ederken Mağusa Türk Gücü ile Çetinkaya 0-0 berabere kaldı. BEM 6. Onur Kandili U10 anı futbol turnuvasında 3 akşam boyunca devam eden karşılaşmaların ardından 13 puanla Çetinkaya U10 takımı turnuva şampiyon olurken sıralama da belli oldu.

Şampiyon Çetinkaya U10

Boğaz Endüstri Madencilik LTD, Onur Kandili U10 anı futbol turnuvası adeta şölen havasında geçti. Merhum Onur Kandili ailesi, sevenleri ve katılan takımların aileleri büyük ilgi gösterdiği turnuvada futbolcuların ortaya koyduğu mücadeleler taktir toplayarak, büyük alkış alırken, duygusal anlar yaşandı. Turnuvada tek devreli lig ve puan usulüne göre oynanan karşılaşmalarda Çetinkaya 18 puanla turnuva şampiyonu oldu. Dumlupınar topladığı 10 puanla ikinci, 1461 İskele Trabzonspor 8 puanla üçüncü, Mağusa Türk Gücü 5 puanla dördüncü, Değirmenlik 5 puanla beşinci, L. Gençler Birliği 0 puanla altıncı oldu.   

 

 

Teşekkür Edildi

Boğaz Endüstri Madencilik LTD tarafından düzenlenen Onur Kandili U10 anı futbol turnuvası ödül töreni öncesinde konuşan merhum Onur Kandili’nin Babası Mehmet Kandili, anlamı turnuvanın düzenlenmesine destek olan katkı koyan Boğaz Endüstri Madencilik LTD Müdürü Erhan Bolkan ve çalışanlarına, katılan takımlara, antrenörlere, katkı koyan herkese teşekkür ederek, turnuvanın futbol şöleni havasında renkli geçtiğini belirterek, organizasyona katılanlara destek olanlara da ayrıca teşekkür etti.   

Ödül Töreni

Boğaz Endüstri Madencilik LTD, Onur Kandili U10 anı futbol turnuvası son karşılaşmanın ardından şampiyon olan ve dereceye giren takımlara düzenlenen ödül töreninde kupalar ve madalyaları merhum Onur Kandili’nin Annesi Nalan Kandili, Babası Mehmet Kandili, kızkardeşi Harbiye Kandili Nalkıran, eniştesi Serdar Nalkıran, yeğenleri Yusuf Kandili, Hanife Kandili Coşkun, Babaannesi Harbiye Kandili, Celal Arınşan tarafından verildi.

Boğaz Endüstri Madencilik LTD, Onur Kandili U10 anı futbol turnuvasında sıralama şöyle oluştu.

  1. Çetinkaya 13 Puan
  2. Dumlupınar 10 Puan
  3. 1461 İskele Trabzonspor 8 Puan
  4. Mağusa Türk Gücü 5 Puan
  5. Değirmenlik 5 Puan
  6. L. Gençler Birliği 0 Puan

 

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Gazimağusa-İskele ana yolunda kaza: İki araç da dere yatağına düştü!10 Eylül 2025 Çarşamba 08:17
  • Rüşvet Skandalı: 7 Bin Euro ve 270 Bin TL Temin Eden Şahıs Tutuklandı09 Eylül 2025 Salı 14:08
  • Erhürman, Karpaz'da : Egemenlik hakkını almak için adayım, lafını etmek için değil06 Eylül 2025 Cumartesi 19:53
  • İskeleli Gençlerden “Otonom Haşereyle Mücadele Dronu” Başarısı01 Eylül 2025 Pazartesi 11:53
  • İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Balçova’daki festivalinde birinci oldu01 Eylül 2025 Pazartesi 08:42
  • İskele’de 2 saatlik elektrik kesintisi yapılacak31 Ağustos 2025 Pazar 12:21
  • Mehmetçik’te alkollü kavga… 1 kişi tutuklandı31 Ağustos 2025 Pazar 12:14
  • 39 yaşında hayatını kaybetti30 Ağustos 2025 Cumartesi 14:46
  • İskele'de Botoks, dolgu ve IV tedavi yapan güzellik merkezine baskın!29 Ağustos 2025 Cuma 09:37
  • Karagil'den Sadıkoğlu'na ziyaret29 Ağustos 2025 Cuma 09:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti