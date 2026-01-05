Biray Hamzaoğulları: CTP seçimde %50 alabilir

  • BIST 11550.5
“Ekim ayında bir erken genel seçim olacağını düşünüyorum”
CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, erken seçim tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hamzaoğulları, Ekim ayında erken genel seçim yapılabileceğini öngördüğünü belirterek, “Normal şartlarda genel seçim Ocak 2027’de yapılacak. Ancak Aralık 2026’da yerel seçimler var. Seçim yasaklarının süresi de dikkate alındığında, Ekim ayında erken genel seçimin gündeme gelmesi muhtemeldir” dedi.

CTP’nin olası bir genel seçimde alabileceği oya da değinen Hamzaoğulları, Cumhurbaşkanlığı seçimindeki sonuçların aynen tekrarlanmasının zor olduğunu ifade ederek, “Genel seçimde yüzde 63’ü yakalamamız mümkün olmayabilir ancak halkın yaklaşık yüzde 50’sinin CTP’ye destek verebileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde elde edilen sonucun halkın başarısı olduğunu vurgulayan Hamzaoğulları, “Bu halk yüzde 63 oyla Tufan Erhürman’ı cumhurbaşkanı yaptı. Bu, halkın başarısıdır. İskele-Karpaz bölgesi de yüzde 51 oy oranıyla tarihte görülmemiş bir başarıya imza attı. Bu sonuca katkı koyan tüm bölge halkıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

