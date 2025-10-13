Brüksel’den Güney'e Uyarı: Yasal Düzenleme Şart

Güney Kıbrıs’ta ülkeye yatırım yapılması karşılığında verilen ancak sonrasında skandala dönüşen “altın pasaport” konusu, Rum kesimini meşgul etmeyi sürdürüyor.

Haravgi gazetesi manşetten ve iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde, altın pasaportlarla ilgili “Kıbrıs Yatırım Programının” sona ermesinden bu yana beş yıl geçtiğini, Avrupa Komisyonu’nun, ihlal prosedürüyle ilgili dosyanın ülkedeki Avrupa Mahkemesine sevk edilmesi ihtimalini açıkta tutmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Anastasiadis-DİSİ ve Hristodulidis hükümetlerinin uygulamalarıyla, Güney Kıbrıs’ın yalancı konumuna düşerek, güven zafiyeti yaşadığını öne süren gazete, konuyla ilgili Rum İçişleri Bakanlığı'na ait bir bilgi notuyla “kurumsal pencerenin” de kesin olarak kapanması için meclise derhal bir yasa tasarısı sunulmasını gerektiğini ifade ettiğini iletti.

Haberde, programın tamamlanmasına rağmen Avrupa Birliği’nin (AB) ihlalle ilgili prosedürü kapatmak için şartlar ortaya koyduğu da kaydedildi.

Gazete, İçişleri Bakanlığı tarafından Meclise sunulan bilgi notuna göre, Başsavcının Avrupa Komisyonu’nun, ihlal prosedürüne son vermek için Rum Yönetiminden bazı yasal değişiklikler yapmasını ve yasanın hükümlerini lağvetmesini istediği konusunda bilgilendirmede bulunduğunu da ekledi.