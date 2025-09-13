Büyükkonuk’ta Kayıp Vatandaş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Büyükkonuk’ta kaybolan 61 yaşındaki Orhan Ersoy isimli vatandaşın bulunması için Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama Kurtarma Ekipleri tarafından arama tarama çalışmaları sürdürülmektedir.
Kayıp şahsın en son 12 Eylül 2025 tarihinde saat 17.00 sularında Yedikonuk yolu üzerinde görüldüğü yönünde bilgi alınması üzerine ekipler, gelen ihbarı takiben arama faaliyetlerine başlamıştır.
Sivil Savunma Arama Kurtarma Birimleri, polis, bölge halkı ve gönüllü derneklerin katılımı ile genişletilmiş arama tarama çalışmalarını sürdürmektedir.
