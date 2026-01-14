  • BIST 12433.5
  • Altın 6434.23
  • Dolar 43.1637
  • Euro 50.3206
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAİsrail ve Hamas yeniden çatışmaya hazırlanıyor

Çeler'den erken seçim çağrısı: Şaibeli bir milletvekilinin temsili, en hafif tabiriyle skandaldır!

» »
TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, hakkında sahte diploma dosyası bulunan UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın yurt dışı görevlendirilmesini eleştirerek, Meclis’in şaibelerden arınmış şekilde yenilenmesinin ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Çeler'den erken seçim çağrısı: Şaibeli bir milletvekilinin temsili, en hafif tabiriyle skandaldır!

Zeki Çeler: Şaibeli bir milletvekilinin temsili demokrasiye zarar verir

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, hakkında sahte diploma suçlamasıyla savcılık dosyası bulunan ancak dokunulmazlığının kaldırılması talebi reddedildiği için yargı önüne çıkarılamayan UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak ile ilgili Meclis’te alınan son kararı eleştirdi.

Çeler, söz konusu kararın “en hafif tabiriyle skandal” olduğunu vurgulayarak, yurttaş nezdinde şaibeli durumda olan ve masumiyetini henüz kanıtlamamış bir milletvekilinin önemli bir yurt dışı temas için görevlendirilmesinin, kamuoyunda ciddi rahatsızlık yaratacağının öngörülebilir olduğunu belirtti.

Bu kararın aynı zamanda, yurt dışı temasların ve oluşturulan heyetlerin temsili ağırlığının ve ciddiyetinin kavranamadığını açıkça gösterdiğini ifade eden Çeler, meselenin yalnızca bir görevlendirmeden ibaret olmadığını kaydetti.

"ASIL SORUN YURT DIŞI GÖREVLENDİRMESİ DEĞİL"

Zeki Çeler açıklamasında, asıl sorunun yalnızca yurt dışına gönderilme meselesi olmadığının altını çizerek şu değerlendirmede bulundu:

“Masumiyetini kanıtlamak yerine dokunulmazlık zırhının arkasına saklanmayı tercih eden bir milletvekilinin sorun olarak algılanması için yurt dışına görevlendirilmesini beklemeye gerek yoktur. Söz konusu kişinin ülkede geçen her yasaya dahli vardır”

Çeler, hassas bir aritmetiğe dayalı mevcut hükümet yapısı içinde bu milletvekilinin kilit bir pozisyonda bulunduğuna dikkat çekerek, Avrupa Parlamentosu’nda bir gün dahi konuk olarak bulunmasının sorun olduğunu, ancak 365 gün boyunca KKTC Meclisi’nde bulunmasının çok daha büyük bir sorun olduğunun göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

"DEMOKRASİ HER GÜN BİRAZ DAHA YIPRATILIYOR"

Açıklamasında, halkın şaibelerden arınmış bir Meclis talebinin görmezden gelindiğini ifade eden Çeler, yargı sürecini açıkça engelleyen bu tutumun demokrasiyi her geçen gün daha fazla aşındırdığını söyledi.

Çeler, suçsuzluğunu yargı önünde kanıtlamamış bir milletvekilinin ne yurt içinde ne de yurt dışında meşru bir temsil kapasitesine sahip olamayacağını kaydederek, asıl tehlikenin Meclis’in bu durumu olağanlaştırması olduğunu belirtti.

"MECLİS'İN YENİLENMESİ ERTELENEMEZ"

Zeki Çeler açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Sorunun büyüğü, Meclis’in bir bütün olarak bu durumu hem içeride hem dışarıda sorun etmeyecek hale gelmesi ve olup biteni normalleştirmesidir. Meclis’in şaibelerden uzak ve mutlak biçimde halk iradesini yansıtacak şekilde yenilenmesi, daha fazla ertelenemez bir ihtiyaçtır.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TDP Kurultayı 29 Mart'ta14 Ocak 2026 Çarşamba 10:16
  • Hava nasıl olacak?14 Ocak 2026 Çarşamba 09:49
  • Dolardan yeni rekor14 Ocak 2026 Çarşamba 09:48
  • Vasiliu, 94 yaşında hayatını kaybetti14 Ocak 2026 Çarşamba 09:29
  • Erhürman, Başbakan Ünal Üstel'i kabul etti13 Ocak 2026 Salı 16:28
  • Trafik kazası: 1 ağır yaralı13 Ocak 2026 Salı 13:54
  • Döviz güne nasıl başladı?13 Ocak 2026 Salı 09:58
  • Uluhan Oto Galeri soruşturmasında gelişme: 2 isim serbest13 Ocak 2026 Salı 09:19
  • Polis uyardı: Güzelyurt-Çamlıbel yolunda buzlanma13 Ocak 2026 Salı 09:07
  • Meta Avustralya'da 16 yaş altına ait yaklaşık 550 bin hesabı kapattı12 Ocak 2026 Pazartesi 22:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti