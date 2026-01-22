  • BIST 12433.5
  • Altın 6721.65
  • Dolar 43.3012
  • Euro 50.723
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAŞam ve SDG arasında ateşkes: 14 maddelik anlaşma neleri içeriyor?

“Ceza Sahası” adlı belgeselin galası yapıldı

» »
KKTC’de gençlere uygulanan izolasyonun futbol üzerinden anlatıldığı “Ceza Sahası” isimli belgeselin gala gecesi bu akşam Lefkoşa Küçük Kaymaklı Macro Sineplex Sineması’nda yapıldı.
“Ceza Sahası” adlı belgeselin galası yapıldı

KKTC’de gençlere uygulanan izolasyonun futbol üzerinden anlatıldığı “Ceza Sahası” isimli belgeselin gala gecesi bu akşam Lefkoşa Küçük Kaymaklı Macro Sineplex Sineması’nda yapıldı.

Galaya Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.

Yönetmenliğini Mustafa Ünlü, yapımcılığını da Birinci Global Kurucu Başkanı Ertan Birinci’nin yaptığı belgeselde yarım asırdan fazla süredir devam eden “Savaşın”, üç neslin çocuk ve gençlerinin hayallerini nasıl etkilediği anlatılıyor.

Tanıtım yazısında belgesele ilişkin “Yeşil Hat’ın kuzeyinde top koşturan çocukların umutları ve hayal kırıklıklarının yanı sıra, çocukların yaşadığı adaletsizlik ve görünmeyen sınırlar, futbolun evrensel dili kullanılarak ele alınıyor” ifadeleri yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pervin Aksoy İpekçioğlu: Bu kararlarla yaşattıkları her ahlaksızın aldığı nefes haram olsun!21 Ocak 2026 Çarşamba 12:49
  • Bakanlar Kurulu su ücretine %140 zam yaptı21 Ocak 2026 Çarşamba 11:28
  • 5 sendikadan “Yolsuzluğa, Yoksulluğa ve Yok Oluşa Hayır” yürüyüşü21 Ocak 2026 Çarşamba 09:45
  • 32 örgütten ortak açıklama: Şampiyon Melekler için adalet istiyoruz21 Ocak 2026 Çarşamba 09:38
  • Asgari Ücret yeniden görüşülecek21 Ocak 2026 Çarşamba 09:28
  • Hırsızlık ile sarhoşluk ve rahatsızlık suçlarından 2 tutuklu20 Ocak 2026 Salı 17:24
  • KAMUSEN: Çarşamba günü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na yürüyeceğiz20 Ocak 2026 Salı 16:49
  • Mobil X-Ray Tarama Sistemi Teslim Töreni yapıldı20 Ocak 2026 Salı 15:05
  • Tarım Bakanlığı: Şap hastalığıyla mücadelede aşılama, karantina ve denetimler sürdürülüyor20 Ocak 2026 Salı 15:03
  • Alkollü iki sürücü tutuklandı19 Ocak 2026 Pazartesi 16:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti