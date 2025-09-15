  • BIST 10853.13
2022’de Rum merkezi cezaevinde öldürülen Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan davasında, ağır ceza mahkemesi yalnızca üç cezaevi personeline ceza verirken, geride yanıtlanmamış birçok soru ve sorumluluk konusu kaldı.
Çıdan'ın cinayeti Rum basınında: Sadece 3 kişi sorumlu tutuldu

2022 yılının ekim ayında Rum merkezi cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada cinayete kurban giden Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan’la ilgili haberler, Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Politis gazetesi konuyla ilgili olarak manşete taşıdığı haberinde cinayeti işleyen ve müebbet hapis cezası alan kişi haricinde, cezaevi personelinden yalnızca üç kişinin cinayetten sorumlu tutulduğunu yazdı.

Lefkoşa Rum Ağır Ceza mahkemesinde görülen cinayet davasının tamamlandığını ve cezaların açıklandığını anımsatan gazete, geride ise cevaplanmayan ciddi ve çok önemli sorular kaldığını belirtti.

Davanın sonunda sorumluluklarla ilgili tüm yükün cezaevi personelinden üç kişiye kaldığını belirten gazete cinayetin işlendiği dönem cezaevinde hâkim olan durumun ise kabul edilemez olduğunu kaydetti. Gazete, Tansu Çıdan’ın 2022 yılının ekim ayında öldürülmesinin ardından ne siyasi düzeyde ne de cezaevi müdürlüğü düzeyinde hiçbir sorumluluk alınmadığını, kimseye de sorumluluk atfedilmediğini ekledi.

Haberde ağır ceza mahkemesinin üç personele ceza verilmesine ilişkin kararında yer alan hususların, sorumluluğun diğer kişilere de verilmesi gerektiğini ortaya koyduğu da kaydedildi.

