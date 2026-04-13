CMIRS anketi: Katılımcıların yüzde 90,4'ü ülkede işlerin yanlı gittiğini düşünüyor!

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi'nin Mart araştırmasına göre katılımcıların yüzde 90.4’ü ülkede gidişatın yanlış olduğunu belirtirken, ekonomik sorunlar ilk sıradaki yerini korudu, toplumun ekonomik beklentileri ise büyük ölçüde olumsuzlaştı.

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) tarafından Mart 2026 döneminde 500 kişi ile yüz yüze gerçekleştirilen araştırma, kurumun üç ayda bir düzenli olarak yürüttüğü çalışmanın devamı olarak hazırlandı.

Çalışmada Kıbrıslı Türklerin siyasi güven, sosyal güven, bireysel özgüven ve mutluluk algısı ölçülürken, bu göstergelerin zaman içindeki değişimi ve güncel gelişmelerden nasıl etkilendiği incelendi. Araştırma üç bölüm halinde yayımlanacak.

KATILIMCILARIN YÜZDE 90.4'Ü ÜLKEDE İŞLERİN YANLIŞ YÖNDE GİTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 90.4’ü ülkede işlerin yanlış yönde gittiğini ifade etti. Aynı soruya olumlu yanıt verenlerin oranı ise yüzde 9.6’da kaldı.

Veriler, 2017 yılından bu yana toplumda genel gidişata yönelik olumsuz algının yüksek seyrettiğini ortaya koydu. Bu oran 2022 yılında yüzde 97.42 ile zirveye çıkarken, 2024 yılında görece düşüş göstermesine rağmen 2026 itibarıyla yeniden yüzde 90 seviyesine yükseldi.

EN ÖNEMLİ SORUNLARDA SIRALANDI: EKONOMİ, KIBRIS SORUNUNUN ÜZERİNE

Katılımcılara göre ülkenin en önemli sorunları sırasıyla şu şekilde belirlendi:

1. Ekonomik sorunlar

2. Kıbrıs sorunu

3. Yolsuzluk

4. Yeteneksiz veya beceriksiz siyasi liderler

5. Sağlık sistemi

6. Artan fiyatlar ve enflasyon

7. Altyapı sorunları, özellikle elektrik

Ekonomik sorunlar önceki dönemlerde olduğu gibi ilk sıradaki yerini korurken, yolsuzluk ile liderlik sorununun üst sıralara yükselmesi dikkat çekti. Kıbrıs sorunu ise ikinci sıradaki konumunu sürdürdü.

EKONOMİK BEKLENTİLER OLUMSUZ

Araştırma, bireysel ve genel ekonomik beklentilerde belirgin bir kötümserliğe işaret etti.

Katılımcıların yüzde 63.33’ü iki yıl içinde kendi ekonomik durumunun daha kötü olacağını düşündüğünü belirtti. Yüzde 28.66’lık kesim durumun değişmeyeceğini ifade ederken, sadece yüzde 8.01’lik bir kesim iyileşme beklediğini dile getirdi.

Ülke ekonomisine ilişkin beklentiler ise daha olumsuz oldu. Katılımcıların yüzde 69.94’ü ülke ekonomisinin iki yıl içinde daha kötü olacağını öngörürken, yüzde 25.45’i aynı kalacağını düşündüğünü belirtti. Ekonominin iyileşeceğini düşünenlerin oranı yüzde 4.61’de kaldı.

EKONOMİK KAYGILAR

Araştırmaya göre toplumda ekonomik kaygılar yüksek düzeyde:

Yüzde 53.60 mutfak giderlerini karşılayamama konusunda kaygılı

Yüzde 68.80 hayat standardını koruyamama endişesi taşıyor

Yüzde 72.80 taksitlerini ödeyememe korkusu yaşıyor

Yüzde 74.2 sağlık harcamalarını karşılayamama konusunda kaygı duyuyor

TOPLUMUN MUTLULUK DÜZEYİ 10 ÜZERİNDEN 5,95

Toplumun mutluluk düzeyi 10 üzerinden 5.95 olarak ölçüldü.

Verilere göre mutluluk puanı 2022 yılında 4.37 seviyesine kadar geriledikten sonra dalgalı bir seyir izledi ve 2026 Mart döneminde 5.95 olarak kaydedildi.

TOPLUMUN SOSYAL GÜVEN PUANI 10 ÜZERİNEN 3,49

Sosyal güven puanı Mart 2026 döneminde 10 üzerinden 3.49 oldu.

Araştırmada sosyal güvenin uzun yıllardır düşük seviyelerde seyrettiği görülürken, bu durumun demokrasi ve toplumsal gelecek açısından dikkat çekici olduğu belirtildi.

ÜLKENİN YAŞANABİLİRLİK PUANI 10 ÜZERİNDEN 6.02

Ülkenin yaşanabilirlik puanı Mart 2026 döneminde 10 üzerinden 6.02 olarak ölçüldü.

Veriler, yaşanabilirlik puanının 2022 yılında 3.75 seviyesine kadar düştüğünü, sonraki dönemde kademeli bir toparlanma yaşandığını ortaya koydu.