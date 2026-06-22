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Çöp kamyonuna çarpan motosiklet sürücüsü Cemil Taşkan hayatını kaybetti

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Yeşilyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde çöp kamyonuna çarpan motosikletin sürücüsü Cemil Taşkan, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Çöp kamyonuna çarpan motosiklet sürücüsü Cemil Taşkan hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 22 Haziran 2026 tarihinde saat 00.30 sıralarında Yeşilyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde Hasan Güvenir (E-37) yönetimindeki NT 427 plakalı çöp kamyonu, yolun sağ şeridi içerisinde bir ikametgâhın önündeki çöpleri almak için durduğu sırada, cadde üzerinde batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyreden Yeşilyurt sakini Cemil Taşkan (E-41) yönetimindeki PF 213 plakalı motosiklet, çöp kamyonunun sol ön kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan PF 213 plakalı motosiklet, yolun kuzey kısmından dışarıya çıkarak durdu.

Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Cemil Taşkan, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Çöp kamyonu sürücüsü Hasan Güvenir tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

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