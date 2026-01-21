  • BIST 12433.5
  • Altın 6775.31
  • Dolar 43.2931
  • Euro 50.8211
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAŞam ve SDG arasında ateşkes: 14 maddelik anlaşma neleri içeriyor?

CTP, kamuda örgütlü 5 büyük sendika ile bir araya geldi

» »
​​​​​​​Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), kamuda örgütlü beş büyük sendikayla bir araya geldi.
CTP, kamuda örgütlü 5 büyük sendika ile bir araya geldi

Toplantıda CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, Meclis Grup Başkan Vekilleri Asım Akansoy ve Erkut Şahali, Örgütlenme Sekreteri Koral Aşam ve Sivil Toplumla İlişkiler Sekreteri Filiz Besim eşlik etti. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Burak Maviş ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem ile birlikte sendika temsilcileri de hazır bulundu.

CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, ülkede yaşanan ekonomik ve sosyal krizler, sendikaların başlattığı ‘’Yolsuzluğa, Yoksulluğa, ve Yokoluşa Hayır’’ eylemlilik süreci, ve erken seçim talebi gibi kritik başlıklar yer aldı.

Görüşmede, hükümetin yarattığı ekonomik çöküşün ve ahlaki çürümenin bir an önce durdurulması gerektiği vurgulandı. Bu çöküşün ve tahribatın önüne geçmek için erken genel seçim çağrısı yapan taraflar, seçim tarihinin en kısa sürede belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, hukukun üstünlüğü temelinde şeffaf, hesap verebilir, demokratik ve halkın iradesini gerçek anlamda yansıtan bir yönetimin göreve gelmesi için sürdürülen mücadelede iş birliği yapılması konusunda görüş birliği sağlandı.

Görüşmede ayrıca, yaşanan politik çürümeye itirazı olan, tüm sendika, meslek örgütü ve sivil toplum paydaşlarıyla işbirliğinin önemine vurgu yapılarak halkın iradesinin yeniden tesis edilmesinin kaçınılmaz olduğunun altı çizildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Asgari Ücret yeniden görüşülecek21 Ocak 2026 Çarşamba 09:28
  • Hırsızlık ile sarhoşluk ve rahatsızlık suçlarından 2 tutuklu20 Ocak 2026 Salı 17:24
  • KAMUSEN: Çarşamba günü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na yürüyeceğiz20 Ocak 2026 Salı 16:49
  • Mobil X-Ray Tarama Sistemi Teslim Töreni yapıldı20 Ocak 2026 Salı 15:05
  • Tarım Bakanlığı: Şap hastalığıyla mücadelede aşılama, karantina ve denetimler sürdürülüyor20 Ocak 2026 Salı 15:03
  • Alkollü iki sürücü tutuklandı19 Ocak 2026 Pazartesi 16:05
  • 2008 doğumlular askerlik çağına girdi, son yoklamalar 2-6 Şubat'ta19 Ocak 2026 Pazartesi 15:36
  • 79 yaşındaki Beniser ÇARE yaşam savaşını kaybetti19 Ocak 2026 Pazartesi 14:43
  • Tufan Erhürman: Görüşmeye hazırız19 Ocak 2026 Pazartesi 13:18
  • 5 sendikacıya “kamu malına zarar” gerekçesiyle dava okundu19 Ocak 2026 Pazartesi 13:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti