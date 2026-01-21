CTP, kamuda örgütlü 5 büyük sendika ile bir araya geldi

Toplantıda CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, Meclis Grup Başkan Vekilleri Asım Akansoy ve Erkut Şahali, Örgütlenme Sekreteri Koral Aşam ve Sivil Toplumla İlişkiler Sekreteri Filiz Besim eşlik etti. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Burak Maviş ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem ile birlikte sendika temsilcileri de hazır bulundu.

CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, ülkede yaşanan ekonomik ve sosyal krizler, sendikaların başlattığı ‘’Yolsuzluğa, Yoksulluğa, ve Yokoluşa Hayır’’ eylemlilik süreci, ve erken seçim talebi gibi kritik başlıklar yer aldı.

Görüşmede, hükümetin yarattığı ekonomik çöküşün ve ahlaki çürümenin bir an önce durdurulması gerektiği vurgulandı. Bu çöküşün ve tahribatın önüne geçmek için erken genel seçim çağrısı yapan taraflar, seçim tarihinin en kısa sürede belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, hukukun üstünlüğü temelinde şeffaf, hesap verebilir, demokratik ve halkın iradesini gerçek anlamda yansıtan bir yönetimin göreve gelmesi için sürdürülen mücadelede iş birliği yapılması konusunda görüş birliği sağlandı.

Görüşmede ayrıca, yaşanan politik çürümeye itirazı olan, tüm sendika, meslek örgütü ve sivil toplum paydaşlarıyla işbirliğinin önemine vurgu yapılarak halkın iradesinin yeniden tesis edilmesinin kaçınılmaz olduğunun altı çizildi.