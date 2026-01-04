  • BIST 11498.38
  • Altın 5984.943
  • Dolar 43.0179
  • Euro 50.436
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAKahve ve çikolata 'masum' ikili olmayabilir

CTP MYK: Venezuela’da askeri müdahale kabul edilemez

» »
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Merkez Yönetim Kurulu, Amerika Birleşik Devletleri’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
CTP MYK: Venezuela’da askeri müdahale kabul edilemez

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Merkez Yönetim Kurulu, Amerika Birleşik Devletleri’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

CTP MYK açıklamasında, ABD’nin Venezuela’ya yönelik “askeri müdahale ve güç kullanımını” kaygıyla karşıladıklarını belirterek, Venezuela halkının iradesini yok sayan ve “uluslararası hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmayan” bu tür girişimlerin demokrasi, insan hakları ve özgürlük söylemleriyle meşrulaştırılamayacağını vurguladı. Açıklamada, “Güç kullanımı ve dış müdahale, hiçbir koşulda halkların kendi kaderini tayin hakkının yerine geçemez” ifadelerine yer verildi.

Uluslararası topluma da çağrıda bulunulan açıklamada, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası hukuk temelinde sorumluluk alınması istenerek, askeri müdahaleler karşısında “ilkesel, tutarlı ve kararlı bir tutum” sergilenmesi gerektiği belirtildi.

CTP MYK, açıklamasının sonunda Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak Venezuela halkıyla dayanışmanın güçlü biçimde ifade edildiğini kaydederek, “barışçıl, siyasi ve diplomatik çözüm yollarının tek meşru yol” olduğunun altını bir kez daha çizdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs'ta kar soğuğu02 Ocak 2026 Cuma 10:51
  • DAÜ-SEN: Eğitim Bakanı bir kez daha Bakanlar Kurulunu zor duruma düşürdü02 Ocak 2026 Cuma 10:50
  • Yeni yılın ilk saatlerinde 4 ayrı yerde trafik kazası02 Ocak 2026 Cuma 09:08
  • Devlet Basımevi’ndeki grevi devam ediyor02 Ocak 2026 Cuma 09:06
  • DAÜ VYK görevden alma ve ataması yine yapılamadı!02 Ocak 2026 Cuma 09:04
  • Polis, yeni yıl kutlamalarında 24 saat kesintisiz görev yaptı01 Ocak 2026 Perşembe 13:22
  • Ali Tuncay: Bugüne kadar 180’in üzerinde kültürel miras eserinde çalışma yapıldı01 Ocak 2026 Perşembe 13:20
  • Kıbrıs turizmde Avrupa lideri01 Ocak 2026 Perşembe 11:38
  • Erhürman’dan 3 dilde kutlama mesajı01 Ocak 2026 Perşembe 11:36
  • Kıbrıs, AB dönem başkanlığını devraldı01 Ocak 2026 Perşembe 11:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti