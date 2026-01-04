CTP MYK: Venezuela’da askeri müdahale kabul edilemez

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Merkez Yönetim Kurulu, Amerika Birleşik Devletleri’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Merkez Yönetim Kurulu, Amerika Birleşik Devletleri’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

CTP MYK açıklamasında, ABD’nin Venezuela’ya yönelik “askeri müdahale ve güç kullanımını” kaygıyla karşıladıklarını belirterek, Venezuela halkının iradesini yok sayan ve “uluslararası hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmayan” bu tür girişimlerin demokrasi, insan hakları ve özgürlük söylemleriyle meşrulaştırılamayacağını vurguladı. Açıklamada, “Güç kullanımı ve dış müdahale, hiçbir koşulda halkların kendi kaderini tayin hakkının yerine geçemez” ifadelerine yer verildi.

Uluslararası topluma da çağrıda bulunulan açıklamada, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası hukuk temelinde sorumluluk alınması istenerek, askeri müdahaleler karşısında “ilkesel, tutarlı ve kararlı bir tutum” sergilenmesi gerektiği belirtildi.

CTP MYK, açıklamasının sonunda Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak Venezuela halkıyla dayanışmanın güçlü biçimde ifade edildiğini kaydederek, “barışçıl, siyasi ve diplomatik çözüm yollarının tek meşru yol” olduğunun altını bir kez daha çizdi.