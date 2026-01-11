  • BIST 12200.95
SON DAKİKAMeteoroloji Dairesi, yarın sabah saat 05.00’e kadar karada ve denizde fırtına uyarısı yaptı.

Cypfruvex, narenciye alım fiyatlarını açıkladı: Başvurular pazartesi başlıyor

Cypfruvex Yönetim Kurulu, konsantre tesislerinde değerlendirilecek narenciye ürünlerinin devlet katkılı alım fiyatlarını açıklarken, ürünlerini Cypfruvex’te değerlendirmek isteyen üreticilerin 12 Ocak Pazartesi gününden itibaren kimlikleriyle şahsen başvuruda bulunmaları gerektiğini duyurdu.

Cypfruvex Yönetim Kurulu bugün bir basın toplantısı düzenleyerek, tesisinde değerlendirilmek üzere alacağı narenciye ürün fiyatlarını açıkladı.

Buna göre, Cypfruvex konsantre tesislerinde değerlendirilmek üzere alınacak ürün fiyatları devlet katkısıyla birlikte, Washington portakal, Yafa portakal, limon ve greyfurta kilo başı 11 TL, mandora mandaline (king) 13 TL fiyat verilirken, paketlemede değerlendirilecek mandora mandalin fiyatı ise 14 TL olarak belirlendi.

Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Ratip Irıkoğlu’nun konuştuğu, Cypfruvex tesislerinde yer alan basın toplantısında Cypfruvex Genel Müdürü Mustafa Üstünel ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Irıkoğlu, fiyatların belirlenmesiyle ilgili olarak yaptıkları çalışmalara katkı koyan Başbakan Ünal Üstel ve Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş’a teşekkür etti.

Irıkoğlu, geçen yıl ve bu sezon başından itibaren kendi şahsına, yönetim kuruluna ve bakanlığa yapılan sert eleştirilerin kabul edilemez olduğunu kaydederek, bu eleştirilere üreticileri ve kurumu korumak adına yanıt vermediklerini söyledi.

Cypfruvex’in üreticinin faydasına üretici-kontraktör-kamyoncu ve lojistik firmalar arasında bir denge unsuru olduğunun altını çizen Irıkoğlu, misyonlarını yerine getirmek için çalıştıklarını vurguladı.

Irıkoğlu, narenciye fiyatlarını şöyle açıkladı: Cypfruvex konsantre tesislerinde değerlendirilmek üzere alınacak ürün fiyatları devlet katkısıyla birlikte, Washington portakal 11 TL, Yafa portakal 11 TL, limon 11 TL, greyfurt 11 TL, mandora mandalin(king) 13 TL.

Paketlemede değerlendirilecek mandora mandalin ise 14 TL.

Irıkoğlu, fiyatların tüm sektöre hayırlı olmasını dileyerek, ürünlerini Cypfruvex’te değerlendirmek isteyen üreticilerin 12 Ocak pazartesi itibariyle kimlikleriyle birlikte şahsen Cypfruvex’e başvurmaları gerektiğini söyledi.

Cypfruvex yönetim kurulu Basın Sözcüsü Özel Tahsin de Cypfruvex yönetim kurulu olarak görevlerinin bilincinde olduklarını ifade ederek, özellikle bazı üretici birlikleri tarafından yapılan eleştirileri kabul edilemez bulduklarını belirtti.

