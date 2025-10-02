  • BIST 11171.92
Cyprus Mail: BM, 2017'den beri boş olan Kıbrıs Özel Danışmanı rolünü resmen kaldıracak

» »
Cyprus Mail'de yer alan habere göre, BM, kapsamlı bütçe tasarrufları kapsamında Kıbrıs Özel Danışmanı görevini resmen sonlandırmaya hazırlanıyor. Kıbrıs Özel Danışmanı'nın yerini alan Kıbrıs Kişisel Temsilcisi rolü içinse herhangi bir tehdit bulunmuyor.
Birleşmiş Milletler, kapsamlı bütçe kesintileri kapsamında Kıbrıs Özel Danışmanı rolünü resmen kaldırmaya hazırlanıyor.

Cyprus Mail'de yer alan habere göre, bu görevi en son Norveçli diplomat Espen Barth Eide, 2014–2017 yılları arasında yürütmüş, Eide Ağustos 2017’de istifa ettikten sonra BM henüz bir halef atamamıştı. Müzakereler ise bir ay önce Crans Montana’da aniden kesilmişti ve o tarihten bu yana yeniden başlamadı.

BM kaynakları, Cyprus Mail’e Salı günü yaptıkları açıklamada, son yıllarda özel danışman bulunmadığı için BM’nin bunun yerine kişisel bir elçi atamayı tercih ettiğini belirtti. Bu rolü üstlenen Maria Angela Holguin, özel danışmana benzer bir görev yürütse de bazı önemli farklara sahip.

Kaynaklara göre, özel danışman doğrudan BM Güvenlik Konseyi’ne rapor verir ve katılacağı Kıbrıs ile ilgili herhangi bir görüşmenin, iki taraf arasında siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli, iki toplumlu federal çözüm çerçevesine uygun olması gerekir.

Cyprus Mail'in iddiasına göre, kaynaklar, 2020’de Türk tarafı lideri olarak seçilen Ersin Tatar’ın federal çözüme dayalı müzakerelere girmeyi reddettiğini, bu nedenle yeni bir özel danışmanın atanmasını engellediğini belirtti.

Bu nedenle kişisel bir elçi atanmasına karar verildiğini belirten kaynaklar, kişisel elçinin doğrudan BM Genel Sekreteri’ne rapor verdiğini ve daha önce kabul edilen iki bölgeli, iki toplumlu federal çerçeve dışında kalan Kıbrıslı liderleri dinleyebildiğini aktardı.

Kaynaklar, özel danışmanlık rolünün Güvenlik Konseyi bütçesi kapsamında, kişisel elçilik rolünün ise Genel Sekreter bütçesi kapsamında olduğunu ve Holguin’in görevine mevcut bütçe kesintileri kapsamında bir tehdit olmadığını vurguladı.

Yine de kaynaklar, mevcut bütçe kapsamında BM’nin yaklaşık yüzde 25’inin kesileceğini, önümüzdeki yıllarda daha fazla kesinti beklendiğini belirtti.

Ancak, Güvenlik Konseyi ile Kıbrıs’ın iki tarafının görüş birliğine tekrar varması ve önceden üzerinde anlaşılmış çerçevede resmi müzakerelerin yeniden başlaması durumunda, Güvenlik Konseyi gerekli görürse özel bir danışman atamasının önünde herhangi bir engel bulunmadığını da sözlerine eklediler.

Kaynak: Cyprus Mail

