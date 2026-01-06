  • BIST 11973.82
DAÜ-SEN: Hukuksuzluğu İtiraf Eden Bir Bakanlık Anlayışı Kabul Edilemez

DAÜ-SEN açıklama yaptı. İşte tam metni...
DAÜ-SEN: Hukuksuzluğu İtiraf Eden Bir Bakanlık Anlayışı Kabul Edilemez

DAÜ-SEN açıklama yaptı. İşte tam metni...

Aşağıdaki alıntı, Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu’nun Meclis Bütçe Komitesi’nde yapmış olduğu konuşmanın tutanaklarından alınmıştır ve Bakanlığın meseleyi getirdiği noktayı açıkça ortaya koymaktadır:

“... Emekli olmazsanız bu maaşları keseceğiz dedik. Yasal mıydı? Hayır, değildi.”

Sayın Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, birçok alanda Anayasa’ya, yasalara ve tüzüklere aykırı işlemler yapmaktadır. Bunu, mevzuata aykırı olduğunu bilmediğinden değil; mahkemeler karar verene kadar istediğini elde edebileceğini düşündüğü ya da bu kararlardaki sorumluluğu başka mercilere yükleyebileceğini varsaydığı için yapmaktadır.

Sayın Bakan’ın Meclis Bütçe Komitesi’nde yaptığı bu “cesur” açıklama, söz konusu anlayışın açık bir itirafı ve kanıtı olmuştur. Ayrıca Sayın Bakan, bu anlayışa karşı çıkan herkesi düşman ilan etmekten de çekinmemektedir.

Bu çerçevede Sayın Bakan Çavuşoğlu, süreç içerisinde önce sendikaları, ardından DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’nu, dün ise Meclis’te yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman’ı hedef almıştır.

Sayın Bakan’ın bulunduğu pozisyona yakışmayan bu üslup ve yaklaşım, ne yazık ki Başbakan tarafından bugüne kadar durdurulmamış ya da düzeltilmemiştir.

Bu tarzın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilebilmesini beklemek, “böyle gelmiş, böyle gider” anlayışını benimseyenler için mümkün olabilir. Ancak Anayasa’dan, yasalardan ve hukuktan yana olanlar için bu anlayışın kabul edilmesi mümkün değildir ve mümkün olmamalıdır.

DAÜ-SEN

