  • BIST 11261.52
  • Altın 6055.374
  • Dolar 43.0229
  • Euro 50.5506
  • Lefkoşa 6 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 3 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul -1 °C
  • Ankara -13 °C
SON DAKİKAKahve ve çikolata 'masum' ikili olmayabilir

DAÜ VYK görevden alma ve ataması yine yapılamadı!

» »
Cumhurbaşkanı Erhürman, DAÜ VYK ile ilgili alınan kararlara dikkat çekti
DAÜ VYK görevden alma ve ataması yine yapılamadı!

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’na yönelik yaptığı açıklamada, “Bakanlar Kurulu ile Cumhurbaşkanlığı arasında istişare, hukuka, usule uygunluk ve yönetimde gereksiz gecikmelerin yaşanmaması açısından her zaman yararlıdır.” dedi.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkan ve üyeleri DAÜ Kuruluş Yasası’nın 5. maddesine göre Bakanlar Kurulu’nun önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca atanırlar.

Oysa Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan 29.12.2025 tarihli kararında, Başkan ve üyelerin görevden alınmasına ve yerlerine yeni Başkan ve üyelerin atanmasına “karar verildiği” yazıyor.

Bakanlar Kurulu’nun yetkisi görevden almayı ve atamayı önerme yetkisi olup, doğrudan doğruya görevden alma ve atama yetkisi yoktur. Bu yetki Cumhurbaşkanı’na aittir.

Dolayısıyla an itibarıyla henüz görevden alınan bir VYK üyesi olmadığı gibi, onun yerine atanan bir VYK üyesi de yoktur.

Cumhurbaşkanlığı bu sürecin her aşamasında Bakanlar Kurulu ile istişare içerisinde olmuştur. Ancak süreçteki son karar da, daha önceki iki karar gibi Cumhurbaşkanlığı’nın bilgisine Resmi Gazete’de yayım üzerine gelmiştir. Bakanlar Kurulu ile Cumhurbaşkanlığı arasında istişare, hukuka, usule uygunluk ve yönetimde gereksiz gecikmelerin yaşanmaması açısından her zaman yararlıdır.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman’dan 3 dilde kutlama mesajı01 Ocak 2026 Perşembe 11:36
  • Kıbrıs, AB dönem başkanlığını devraldı01 Ocak 2026 Perşembe 11:34
  • Sağanak bekleniyor01 Ocak 2026 Perşembe 11:33
  • 8 Milyon TL büyük ikramiye sahibini buldu31 Aralık 2025 Çarşamba 19:27
  • Harmancı’dan “ülke siyaseti” vurgulu yeni yıl mesajı31 Aralık 2025 Çarşamba 19:21
  • AB dönem başkanlığı Kıbrıs'a geçiyor31 Aralık 2025 Çarşamba 15:38
  • Şap hastalığına karşı aşılama çalışmaları sürüyor… 54 bin 163 hayvan aşılandı31 Aralık 2025 Çarşamba 14:51
  • En fazla yağış nereye düştü?31 Aralık 2025 Çarşamba 14:46
  • Sahte kira sözleşmesi ve izinsiz emlakçılık: 2 tutuklu, 1 yasal işlem31 Aralık 2025 Çarşamba 11:52
  • Geçitköy yolunda öğrenci minibüsü ile araç çarpıştı: 3 yaralı31 Aralık 2025 Çarşamba 11:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti