DAÜ VYK görevden alma ve ataması yine yapılamadı!

Cumhurbaşkanı Erhürman, DAÜ VYK ile ilgili alınan kararlara dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’na yönelik yaptığı açıklamada, “Bakanlar Kurulu ile Cumhurbaşkanlığı arasında istişare, hukuka, usule uygunluk ve yönetimde gereksiz gecikmelerin yaşanmaması açısından her zaman yararlıdır.” dedi.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkan ve üyeleri DAÜ Kuruluş Yasası’nın 5. maddesine göre Bakanlar Kurulu’nun önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca atanırlar.

Oysa Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan 29.12.2025 tarihli kararında, Başkan ve üyelerin görevden alınmasına ve yerlerine yeni Başkan ve üyelerin atanmasına “karar verildiği” yazıyor.

Bakanlar Kurulu’nun yetkisi görevden almayı ve atamayı önerme yetkisi olup, doğrudan doğruya görevden alma ve atama yetkisi yoktur. Bu yetki Cumhurbaşkanı’na aittir.

Dolayısıyla an itibarıyla henüz görevden alınan bir VYK üyesi olmadığı gibi, onun yerine atanan bir VYK üyesi de yoktur.

Cumhurbaşkanlığı bu sürecin her aşamasında Bakanlar Kurulu ile istişare içerisinde olmuştur. Ancak süreçteki son karar da, daha önceki iki karar gibi Cumhurbaşkanlığı’nın bilgisine Resmi Gazete’de yayım üzerine gelmiştir. Bakanlar Kurulu ile Cumhurbaşkanlığı arasında istişare, hukuka, usule uygunluk ve yönetimde gereksiz gecikmelerin yaşanmaması açısından her zaman yararlıdır.”