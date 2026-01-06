  • BIST 11908.76
DAÜ VYK konusu... Cumhurbaşkanlığı yasaya uygun bir Bakanlar Kurulu önerisi bekliyor

Cumhurbaşkanlığı’nın görevden almayı veya atamayı mümkün kılacak, yasaya uygun bir Bakanlar Kurulu önerisi beklendiğini söyledi.
DAÜ VYK konusu... Cumhurbaşkanlığı yasaya uygun bir Bakanlar Kurulu önerisi bekliyor

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu ile ilgili açıklama yaparak, Cumhurbaşkanlığı’nın görevden almayı veya atamayı mümkün kılacak, yasaya uygun bir Bakanlar Kurulu önerisi beklendiğini söyledi.

Açıklamasında, “DAÜ VYK’nın atanması ve görevden alınması konusunda muhtemelen anlaşılmayan bir şey var.” diyen Erhürman, şunları kaydetti:

“DAÜ Kuruluş Yasası'nın 5. maddesi, DAÜ VYK üyelerini görevden alma ve atama yetkisini Cumhurbaşkanı’na veriyor. Yasa’nın bu konuda Bakanlar Kurulu’na verdiği yetki, Cumhurbaşkanı’na öneri yapma yetkisidir (Nitekim, Resmi Gazete’de yayımlanan 29.12.2025 tarihli Bakanlar Kurulu kararının 3. ve 4. paragraflarında, ilginç bir şekilde, önerilmesine karşın “atanması gerçekleşmeyen” kişilerden söz edilmektedir!)

Daha açık söylemek gerekirse, Cumhurbaşkanı’nın yetkisi, Bakanlar Kurulu kararını “yayımlama” veya “onaylama” yetkisi değil, Bakanlar Kurulu’nun önerisi üzerine atama veya görevden alma yetkisidir.

Dolayısıyla, nasıl ki Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu’ndan öneri gelmedikçe atama veya görevden alma kararı veremez, Bakanlar Kurulu da doğrudan doğruya atama veya görevden alma kararı verme olanağına sahip değildir.

Yasa çok açıktır ve takdir edilecektir ki, Cumhurbaşkanlığı’nın yasalarla verilen yetkileri kullanmamak gibi bir “tercih”i olamaz. Eminim ki,  hangi partiye mensup olursa olsun yurttaşlarımız Cumhurbaşkanı’ndan yasalara uygun işlemler yapmasını beklemektedir

Hal böyleyken, bana göre en doğru yol; Bakanlar Kurulu’nun “öneri yapma” kararını Resmi Gazete’de yayımlamadan gerekli istişare sürecini çalıştırmasıdır ama tabii ki bu konuda takdir Bakanlar Kurulu’na aittir.

Cumhurbaşkanlığı’na düşen, yasaya uygun bir öneri yapılmadığı sürece, görevden alma veya atamayı yapmamak ve Resmi Gazete’de yayımlanan bir karar varsa, bununla ilgili olarak kamuoyuna gerekli bilgilendirmeyi yapmaktır. Bu sebeple, daha önce alınan Bakanlar Kurulu kararları geri gönderilmiş de değildir. Çünkü yasada bir “geri gönderme” usulü yoktur.

Yaşanan süreç, Cumhurbaşkanlığı’nın görevden almayı veya atamayı mümkün kılacak, yasaya uygun bir Bakanlar Kurulu önerisi yapılmasını beklemiş olmasından ibarettir.”

