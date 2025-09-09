DAÜ’de “22. Uluslararası Muhasebe Konferansı” düzenlendi

DAÜ’den verilen bilgiye göre, konferans, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi.

“Muhasebe: Gelecek İçin Sorumlulukla Çalışmak” temasıyla düzenlenen konferans, hem çevrim içi hem de yüz yüze katılım imkânı ile alanında uzman akademisyenleri, araştırmacıları ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Konferansa, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Nijerya, Gana, İtalya ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden 200’ü aşkın kişi katıldı.

Açıklamaya göre, konferansa, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, Maliye Bakanlığı Muhasebe ve Denetim Kurulu Başkanı Saadet Hüdaverdi, Türkiye Cumhuriyeti Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı . Hasan Özçelik katıldı.

Konferansın açılışında, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, VYK Üyeleri, Rektör Yardımcıları, akademik personel, yöneticiler ile konuklar da hazır bulundu.

Konferans öncesi protokol konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Tatar’a MÖDAV tarafından hediye takdim edildi. Etkinlik, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Başkanı Hasan Özçelik tarafından gerçekleştirilen “Sürdürülebilirlik, Şeffaflık ve Geleceği Birlikte İnşa Etmek” başlıklı ana tema sunumu ile devam etti.

Erkan Dağlı ve İpek Amber tarafından verilen mini konserle devam eden uluslararası konferansta daha sonra MÖDAV ve Başkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nalan Akdoğan’ın panel başkanlığında sunumlar gerçekleştirildi.

Etkinlik, 11 Eylül Perşembe gününe kadar devam edecek.