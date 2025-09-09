  • BIST 10481.52
  • Altın 4837.813
  • Dolar 41.2732
  • Euro 48.4751
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKatar’ın başkenti Doha’da patlama! İsrail Katar’daki Hamas yöneticilerini vurdu

DAÜ’de “22. Uluslararası Muhasebe Konferansı” düzenlendi

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ), Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV) iş birliğinde “22. Uluslararası Muhasebe Konferansı” düzenlendi.
DAÜ’de “22. Uluslararası Muhasebe Konferansı” düzenlendi

DAÜ’den verilen bilgiye göre, konferans, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi.

“Muhasebe: Gelecek İçin Sorumlulukla Çalışmak” temasıyla düzenlenen konferans, hem çevrim içi hem de yüz yüze katılım imkânı ile alanında uzman akademisyenleri, araştırmacıları ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Konferansa, Amerika Birleşik Devletleri, İran, Nijerya, Gana, İtalya ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeden 200’ü aşkın kişi katıldı.

Açıklamaya göre, konferansa, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya, Maliye Bakanlığı Muhasebe ve Denetim Kurulu Başkanı Saadet Hüdaverdi, Türkiye Cumhuriyeti Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı . Hasan Özçelik katıldı.

Konferansın açılışında, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, VYK Üyeleri, Rektör Yardımcıları, akademik personel, yöneticiler ile konuklar da hazır bulundu.

Konferans öncesi protokol konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Tatar’a MÖDAV tarafından hediye takdim edildi. Etkinlik, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) Başkanı Hasan Özçelik tarafından gerçekleştirilen “Sürdürülebilirlik, Şeffaflık ve Geleceği Birlikte İnşa Etmek” başlıklı ana tema sunumu ile devam etti.

Erkan Dağlı ve İpek Amber tarafından verilen mini konserle devam eden uluslararası konferansta daha sonra MÖDAV ve Başkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nalan Akdoğan’ın panel başkanlığında sunumlar gerçekleştirildi.

Etkinlik, 11 Eylül Perşembe gününe kadar devam edecek.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DAÜ 4'üncü Astronomi Atölyesi'nde öğrenciler evreni keşfetti...20 Ağustos 2025 Çarşamba 15:50
  • DAÜ öğrencilerinden gurur veren temsiliyet...15 Ağustos 2025 Cuma 16:16
  • DAÜ’de arkeoloji ve sanat tarihiyle ilgili lisans eğitimi verilecek14 Ağustos 2025 Perşembe 13:43
  • DAÜ ile İskele Mimoza Inner Wheel Derneği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı13 Ağustos 2025 Çarşamba 13:06
  • DAÜ Rektörü Kılıç'tan 8 Ağustos Erenköy mesajı...07 Ağustos 2025 Perşembe 15:41
  • DAÜ’den yatay geçişte burs fırsatı06 Ağustos 2025 Çarşamba 16:33
  • DAÜ’den KKTC ve TC uyruklu öğrencilere yönelik yatay geçişte burs fırsatı...06 Ağustos 2025 Çarşamba 13:07
  • DAÜ organizasyonu ile SOS Çocuk Köyü'nün resim sergisi gerçekleşti05 Ağustos 2025 Salı 15:34
  • DAÜ Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu öğrenci kabulüne başlıyor04 Ağustos 2025 Pazartesi 16:21
  • DAÜ-Warwick İş Birliğiyle Yetişti, Diplomasını İngiltere’de Aldı04 Ağustos 2025 Pazartesi 16:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti