
CTP Milletvekili Devrim Barçın, Aralık 2025 enflasyonunun bugün açıklanacağını belirterek, bu veriye bağlı olarak sosyal sigorta ve kamu emeklilerinin net maaşları ile kamu çalışanlarının brüt maaşlarının netleşeceğini kaydetti
Devrim Barçın: Hayat pahalılığı bugün açıklanıyor, maaşlar ve asgari ücret netleşecek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, hayat pahalılığı oranının açıklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Barçın paylaşımında, Aralık 2025 enflasyonunun bugün İstatistik Kurumu tarafından açıklanacağını belirterek, bu veriye bağlı olarak sosyal sigorta ve kamu emeklilerinin net maaşları ile kamu çalışanlarının brüt maaşlarının netleşeceğini kaydetti. Veri açıklama tarihinin ve saatinin mevzuata göre önceden duyurulması gerektiğini ifade eden Barçın, saat bilgisinin önceden açıklanmamasını eleştirdi.

Asgari ücret konusuna da değinen Barçın, ülke tarihinde yalnızca UBP hükümetleri döneminde hayat pahalılığı oranında artırılmayan asgari ücretin, yine “UBP, DP, YDP Hükümeti’nin insafına” bırakıldığını savundu. Açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte asgari ücretin en az ne kadar olması gerektiğinin de netleşeceğini belirten Barçın, bunun hükümetin özel sektör çalışanlarının alım gücünü koruma niyetiyle bağlantılı olduğunu ifade etti.

Barçın ayrıca, enflasyon oranının açıklanmasıyla vergi matrahlarının ne kadar artması gerektiğinin de daha net şekilde tartışılabileceğini belirterek, hükümetin tutumuna ilişkin eleştirilerde bulundu. Barçın, 6 Ocak Salı günü Meclis’te, netleşecek enflasyon verileri doğrultusunda alım gücü, ücretler, vergi matrahları ve kamu maliyesine ilişkin somut alternatif öneriler sunacağını kaydetti.

CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Aralık 2025 Enflasyonu, 5 Ocak Pazartesi günü İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak.

Veri açıklama tarihinin ve saatinin mevzuata göre önceden duyrulması gerekirken ısrarımız ile sadece veri açıklama tarihinin önceden duyrulmasını yaptırabildik; veri açıklama saatinin önceden duyrulmasını ise biz gelince yapacağız artık. Bu kadar kaosun içerisinde bu da dert mi dediğinizi duyar gibiyim ama ekonomi yönetimi açısından inanın dert dostlar.

Bu verinin açıklanmasına binaen Sosyal Sigorta ve Kamu Emeklilerinin net maaşları ile Kamu Çalışanlarının brüt maaşları da netleşmiş olacak.

Ülke tarihinde sadece UBP Hükümetleri döneminde HP oranında artırılmayan Asgari Ücret ise yine UBP, DP, YDP Hükümetinin insafına kalmış durumda maalesef.

Bu veri ile aslında Asgari Ücretin en az ne kadar olması gerektiği netleşmiş olacak, tabii ‘hükümetin’ Özel sektör çalışanlarının alım gücünü koruma gibi bir niyeti var ise.

Enflasyon oranının açıklanması ile birlikte, vergi matrahlarının da en az ne kadar artması gerektiğini de daha net konuşabileceğiz artık.

Bakalım günün sonunda hükümet ‘verdiği artışı’ çalışanın cebinden çalacak mı çalmayacak mı göreceğiz hep birlikte.

6 Ocak Salı günü Mecliste, netleşen enflasyon verisine binaen somut bir şekilde alternatif önermeler ile birlikte hem alım gücünü hem ücretleri hem vergi matrahlarını hem de kamu maliyesini detaylı bir şekilde konuşacağım dostlar.”

