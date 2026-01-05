Devrim Barçın: Hayat pahalılığı bugün açıklanıyor, maaşlar ve asgari ücret netleşecek

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Aralık 2025 enflasyonunun bugün açıklanacağını belirterek, bu veriye bağlı olarak sosyal sigorta ve kamu emeklilerinin net maaşları ile kamu çalışanlarının brüt maaşlarının netleşeceğini kaydetti

CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Aralık 2025 Enflasyonu, 5 Ocak Pazartesi günü İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak.

Veri açıklama tarihinin ve saatinin mevzuata göre önceden duyrulması gerekirken ısrarımız ile sadece veri açıklama tarihinin önceden duyrulmasını yaptırabildik; veri açıklama saatinin önceden duyrulmasını ise biz gelince yapacağız artık. Bu kadar kaosun içerisinde bu da dert mi dediğinizi duyar gibiyim ama ekonomi yönetimi açısından inanın dert dostlar.

Bu verinin açıklanmasına binaen Sosyal Sigorta ve Kamu Emeklilerinin net maaşları ile Kamu Çalışanlarının brüt maaşları da netleşmiş olacak.

Ülke tarihinde sadece UBP Hükümetleri döneminde HP oranında artırılmayan Asgari Ücret ise yine UBP, DP, YDP Hükümetinin insafına kalmış durumda maalesef.

Bu veri ile aslında Asgari Ücretin en az ne kadar olması gerektiği netleşmiş olacak, tabii ‘hükümetin’ Özel sektör çalışanlarının alım gücünü koruma gibi bir niyeti var ise.

Enflasyon oranının açıklanması ile birlikte, vergi matrahlarının da en az ne kadar artması gerektiğini de daha net konuşabileceğiz artık.

Bakalım günün sonunda hükümet ‘verdiği artışı’ çalışanın cebinden çalacak mı çalmayacak mı göreceğiz hep birlikte.

6 Ocak Salı günü Mecliste, netleşen enflasyon verisine binaen somut bir şekilde alternatif önermeler ile birlikte hem alım gücünü hem ücretleri hem vergi matrahlarını hem de kamu maliyesini detaylı bir şekilde konuşacağım dostlar.”