Dikkat! Bu bölgelerde elektrik akımı olmayacak!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Gönyeli Çemberi’nden Yakın Doğu Üniversitesi kuzeyindeki Kofalılar Sitesi’ne kadar olan bölgeye yarın üç saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre; orta gerilim elektrik şebekesi havai hatlarında yapılacak takviye çalışmaları nedeniyle, yarın 09.00-12.00 saatleri arasında, Gönyeli Çemberi’nden Yakın Doğu Üniversitesi kuzeyindeki Kofalılar Sitesi’ne kadar olan bölgeye elektrik verilemeyecek.