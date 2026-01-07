  • BIST 12101.9
Dikkat! Bu bölgelerde elektrik akımı olmayacak!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Gönyeli Çemberi’nden Yakın Doğu Üniversitesi kuzeyindeki Kofalılar Sitesi’ne kadar olan bölgeye yarın üç saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre;  orta gerilim elektrik şebekesi havai hatlarında yapılacak takviye çalışmaları nedeniyle, yarın 09.00-12.00 saatleri arasında, Gönyeli Çemberi’nden Yakın Doğu Üniversitesi kuzeyindeki Kofalılar Sitesi’ne kadar olan bölgeye elektrik verilemeyecek.

