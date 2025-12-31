  • BIST 11290.51
En fazla yağış nereye düştü? En fazla yağış Kozanköy’de kaydedildi
En fazla yağış nereye düştü?

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 19 kg ile Kozanköy’de kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Kozanköy metrekareye 19, Zaferburnu 18, Dipkarpaz 16, Yeşilırmak 14, Çamlıbel, Selvilitepe, Gaziveren, Alsancak 13, Mağusa, Akdeniz12, Lapta 11 Boğaz, Güzelyurt, Lefke 10, Girne, Doğancı, Akıncılar, Bostancı 9, Taşpınar, Salamis, Zümrütköy, Beylerbeyi 8”

Diğer yörelerde ise 1 ile 4 kg arası yağış kaydedildi.

