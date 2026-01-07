  • BIST 12097.91
SON DAKİKATrump Meksika ve Kolombiya'yı da tehdit etti

Erhürman: "Bu ülkede güvenlik endişesi taşımadan yaşama hakkımız var"

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bir oto galeride meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Erhürman, saldırıyla ilgili olarak 17 yaşındaki bir zanlının yakalandığını ve olayın arkasında ciddi bir suç organizasyonu bulunduğuna dair güçlü emareler olduğunu belirtti. Mahkeme huzurunda “annemi aramak istiyorum” diyen zanlının bir çocuk olduğuna dikkat çeken Erhürman, ülkede tehdit altında yaşayan kişi ve işletmeler bulunduğunu vurguladı.

Zanlının kısa sürede yakalanmasını olumlu bulduğunu ifade eden Erhürman, Polis Teşkilatı’nı tebrik etti. Saldırı sonucu yaralanan iki kişiye de acil şifalar diledi.

Erhürman açıklamasında şu soruların yanıt beklediğini kaydetti:
Suç işlemek amacıyla ülkeye gelen kişilerin girişlerinin neden engellenemediği, kullanılan silahların ülkeye nasıl sokulduğu ve bu alanlardaki güvenlik zaaflarının neden giderilemediği.

“Bu ülkede güvenlik endişesi taşımadan yaşama hakkımız var” diyen Erhürman, bu sorulara bir an önce yanıt üretilmesi ve gerekli önlemlerin alınmasının bir yükümlülük olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun ikinci toplantısını yalnızca bu konuyu görüşmek üzere yapacağını da açıklayan Erhürman, güvenlik başlığının tüm yönleriyle ele alınacağını belirtti.

