Erhürman: "Kitap hediye edin"

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, öğretmenlere ve ailelere seslenerek, 2025’in son günleri ya da 2026’nın ilk günlerinde çocuklara mutlaka kitap hediye edilmesi çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, öğretmenlere ve ailelere seslenerek, 2025’in son günleri ya da 2026’nın ilk günlerinde çocuklara mutlaka kitap hediye edilmesi çağrısında bulundu.

Hayat pahalılığının, kahvaltı yapamadan okula gitmek zorunda kalan çocukların ve eğitim sistemindeki sorunların farkında olduğunu belirten Erhürman, buna rağmen bir öğretmenin bir çocuğa hediye edeceği tek bir kitabın, o çocuğun geleceğinde yaratabileceği etkiye dikkat çekti.

Cümle kuramadan konuşma yapan, yazım kurallarını bilmeden yazan ve bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan bireylerin arttığını ifade eden Erhürman, okullarda akran zorbalığı ve ekran bağımlılığı gibi sorunların da yaşandığını kaydetti.

Daha çok okumanın tüm sorunları tek başına çözmeyeceğini ancak bu sorunlarla mücadelede ciddi katkı sağlayacağını vurgulayan Erhürman, “Bu halkın yeniden doğuşunun başlangıç noktalarından biri daha çok okumak, okumayı sevmek ve sevdirmektir” ifadelerini kullandı.

Çağrısını yineleyen Erhürman, çocuklara kitap hediye edilmesiyle yetinilmemesini, her okulda kitaplıklar kurulmasını ve kitapların sınıflara taşınarak belirli aralıklarla öğrencilere dağıtılmasını istedi. Kitaplar üzerine öğrencilerle konuşulmasının ve yerli yazarlar ile yerli şairlerin tanıtılmasının önemine işaret eden Erhürman, Cumhurbaşkanlığı olarak her türlü yardıma hazır olduklarını da belirtti.

Erhürman, açıklamasını “Yeniden doğacağız. İşe daha çok okumadan başlayalım” sözleriyle tamamladı.

