Erhürman: Kitaplar ve okumak konusunda da çok şey öğretiyor Gazze bizlere

Paylaşımında Erhürman, kitabevinin geçmişte yaşadığı saldırılara değinerek, “2021’de bombalanmış, 2022’de yeniden açılmış. 2023’te yeniden bombalanmış. Şu anda tekrardan faaliyette” ifadelerini kullandı.

Erhürman, ölen müşterilerden ve kitabevine yaşananlardan önce hiç gelmemiş yeni müşterilerden bahsederek, “Yapabilecekleri en iyi şey okumak” mı dersiniz, “kitaplar iyileştirir mi”, “kitaplara sığınıyorlar” ya da “kitaplarla direniyorlar” mı? Hangisi doğru bilmiyorum! Belki hepsi de…” ifadelerine yer verdi.

Paylaşımında ayrıca, “Her ne olursa olsun, hem düşündüm, hem sevindim, hem de umutlandım konuyla ilgili haberleri okurken. Kitaplar ve okumak konusunda da çok şey öğretiyor Gazze bizlere…” değerlendirmesinde bulundu.