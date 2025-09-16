  • BIST 11027.38
KKTC’deki eski Rum taşınmaz mallarını "suiistimal ettiği" gerekçesiyle 7 Temmuz 2024’ten beri Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Alman uyruklu Ewa Isabella Kunzel’in davasında dün bir duruşma daha gerçekleştirildi.
Ewa Kunzel'in Güney Kıbrıs'taki davası sürüyor

Politis gazetesi: “Suiistimal: Alman Kadın İçin Karar Zamanı” başlığı altında verdiği haberinde, 7 Temmuz 2024 tarihinde Larnaka Havaalanı'nda tutuklanan Ewa Isabella Kunzel’in, tutuklanması sırasında yapılan uygulamaların "hukuki olmadığı" gerekçesiyle açtığı dava içinde davanın dün son duruşmasının görüldüğünü yazdı.

Gazete, KKTC’deki eski Rum taşınmazlarının suiistimali gerekçesiyle yargılanan Kunzel’in, tutuklanması sırasında kendisine yeterli ve kendi dilinde izahat yapılmadığı gibi gerekçelerle açılan dava içerisinde davanın dün son duruşmasında, iddia ve savunma avukatlarının son konuşmalarını yaptıklarını yazdı.

Habere göre, iddia makamı, Kunzel’in İngilizce bildiği ve tutuklanması sırasında kendisine gerekli izahat İngilizce yapıldığı için mütercim tercüman çağırılmadığını yinelerken, Kunzel’in avukatı ise, tercüman çağırılmaması ve Kunzel’in eşyalarının "yasadışı şekilde aranması" sebebiyle Anayasanın ilgili maddesinin ihlal edildiğini belirtti.

Gazete, söz konusu davaya ilişkin kararın 8 Kasım’da verileceğini yazdı.

