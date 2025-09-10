  • BIST 10462.24
  • Altın 4838.159
  • Dolar 41.2842
  • Euro 48.3589
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKatar’ın başkenti Doha’da patlama! İsrail Katar’daki Hamas yöneticilerini vurdu

Fileleftheros: BM Genel Sekreteri Guterres’in Tatar ve Hristodulidis ile üçlü görüşmesi 27 Eylül’de

» »
Fileleftheros gazetesi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in New York’ta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile 27 Eylül’de bir araya gelmesinin beklendiğini aktardı.
Fileleftheros: BM Genel Sekreteri Guterres’in Tatar ve Hristodulidis ile üçlü görüşmesi 27 Eylül’de

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile New York’ta yapacağı üçlü görüşmenin 27 Eylül’de gerçekleşeceği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak aktardığı haberinde, BM ile liderler arasında BM Genel Kurulu toplantısının ardından, yani 27 Eylül’de üçlü görüşmenin yapılması konusunda istişareler yapıldığını ve geriye bu tarihin resmen teyit edilmesinin kaldığını öne sürdü.

Gazete, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in adaya gelişinden itibaren üçlü görüşme için gereken ön hazırlıkları yapacağını belirterek, temmuz ayında yapılan görüşmenin ardından tarafların hangi eksende hareket ettiği ve görüşmede Guterres ile fikir birliğine varılan konuların hangilerinin hayata geçirildiği konusunda değerlendirme yapacağını kaydetti.

New York’ta yapılacak görüşmeden “olağanüstü bir sonuç” çıkmasının beklenmediğini yazan gazete, KKTC’de 19 Ekim’de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin de “umut vermediğini” belirtti.

Gazete, Tatar’ın tüm ağırlığını Cumhurbaşkanlığı seçimine verdiğini ve Kıbrıs sorununu daha çok, rakibi Tufan Erhürman aleyhinde eleştirilerde bulunmak ve oy toplamak ya da Hristodulidis’e saldırmak için kullandığını ileri sürdü.

Haberde, Tatar’ın, geçişlerdeki gecikmeler ve karma evlilikler gibi Kıbrıslı Türklerin yaşadığı problemlerden Rum tarafı ile Hristodulidis’i sorumlu tuttuğu ifade edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Güney'in kara kapılarında “photoradar list” sistemi devreye giriyor: Ödenmemiş cezalar kontrol edilecek06 Eylül 2025 Cumartesi 14:28
  • Ewa Isabella Künzel’in duruşması 15 Eylül’e ertelendi06 Eylül 2025 Cumartesi 14:11
  • Kapılarda “photoradar list” sistemi devreye giriyor: Ödenmemiş cezalar kontrol edilecek06 Eylül 2025 Cumartesi 14:09
  • Güney Kıbrıs'tan yangınların önlenmesine yönelik temizlik yapılması için 2,1 milyon euroluk ödenek!05 Eylül 2025 Cuma 15:16
  • Güney Kıbrıs’ta 10 bin 225 kişi işsiz04 Eylül 2025 Perşembe 13:18
  • Altın pasaportların geri alınmasına devam ediliyor04 Eylül 2025 Perşembe 12:10
  • Ev sahibi adam tutup kiracısını bıçaklattı03 Eylül 2025 Çarşamba 12:56
  • Holguin, Kıbrıs’a New York öncesi gelecek03 Eylül 2025 Çarşamba 11:09
  • Güney Kıbrıs’ta işsizlik Temmuz 2025’te yüzde 5’e yükseldi02 Eylül 2025 Salı 11:39
  • Yasaklı madde, Güney Kıbrıs’ta 182 can aldı...29 Ağustos 2025 Cuma 11:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti