Fileleftheros: BM Genel Sekreteri Guterres’in Tatar ve Hristodulidis ile üçlü görüşmesi 27 Eylül’de

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile New York’ta yapacağı üçlü görüşmenin 27 Eylül’de gerçekleşeceği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak aktardığı haberinde, BM ile liderler arasında BM Genel Kurulu toplantısının ardından, yani 27 Eylül’de üçlü görüşmenin yapılması konusunda istişareler yapıldığını ve geriye bu tarihin resmen teyit edilmesinin kaldığını öne sürdü.

Gazete, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in adaya gelişinden itibaren üçlü görüşme için gereken ön hazırlıkları yapacağını belirterek, temmuz ayında yapılan görüşmenin ardından tarafların hangi eksende hareket ettiği ve görüşmede Guterres ile fikir birliğine varılan konuların hangilerinin hayata geçirildiği konusunda değerlendirme yapacağını kaydetti.

New York’ta yapılacak görüşmeden “olağanüstü bir sonuç” çıkmasının beklenmediğini yazan gazete, KKTC’de 19 Ekim’de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin de “umut vermediğini” belirtti.

Gazete, Tatar’ın tüm ağırlığını Cumhurbaşkanlığı seçimine verdiğini ve Kıbrıs sorununu daha çok, rakibi Tufan Erhürman aleyhinde eleştirilerde bulunmak ve oy toplamak ya da Hristodulidis’e saldırmak için kullandığını ileri sürdü.

Haberde, Tatar’ın, geçişlerdeki gecikmeler ve karma evlilikler gibi Kıbrıslı Türklerin yaşadığı problemlerden Rum tarafı ile Hristodulidis’i sorumlu tuttuğu ifade edildi.