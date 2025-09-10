Gazimağusa-İskele ana yolunda kaza: İki araç da dere yatağına düştü!

Meydana gelen kazayla ilgili Polisten yapılan açıklamada;

“09/09/2025 tarihinde, saat 20:00 raddelerinde İskele-Gazimağusa Anayolu üzerinde St. Barnabas çemberinin yaklaşık 500 metre ilerisinde çift şeritli yolda sol şerit içerisinde güney istikametine doğru seyreden Tansay FELLAHOĞLU (E-85) yönetimindeki KG 330 plakalı araçla seyrederken dikkatsizliği sonucu mümkün mertebe yolun solun muhafa etmeyerek sağ şeride geçmesi sonucu, o sırada sağ şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Bahadır AKBULUT (E-40) yönetimindeki KY 634 plakalı kamyonet aracın sol arka kısmına çarpmıştır. Çarpmaya müteakip kontrolsüzce yoluna devam eden KY 634 plakalı araç yolun solunda çıkarak takla attıktan sonra dere yatağı içerisinde tavanı üzerinde üzerinde durmuştur. Yine çarpmaya müteakip kontrolsüzce ileriye sağa doğru savrulan KG 330 Plakalı araç yolu ikiye ayıran refüj taşlarına çarpmasına müteakip tekrardan yolun soluna doğru savrularak yoldan çıktıktan sonra dere yatağı içerisinde durmuştur. Kaza sonucu hafif bir şekilde yaralanan KG 330 plakalı araç sürücüsü olay yerine gelen ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılmış olup ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.