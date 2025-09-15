  • BIST 10856.53
Gazimağusa–Karpaz anayolunda kaza

Gazimağusa–Karpaz anayolunda bu sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.
Gazimağusa–Karpaz anayolunda kaza

Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 07.50 sıralarında, anayolun 20-21’inci kilometreleri arasında, çift şeritli yolda yaşandı. Cüneyt Uzun (37) yönetimindeki UN 323 plakalı salon araç, kuzeyden güneye doğru seyrettiği sırada Defnegül Trading önlerine geldiğinde sürücünün dikkatsizliği ve ihmalkârlığı sonucu yolun solundan çıkarak iş yerine ait tel örgülere çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, araçta ve tel örgülerde maddi hasar meydana geldi.

