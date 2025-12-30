  • BIST 11150.9
Gece saatlerinde yer yer yağmur bekleniyor

Hava, 15-18 derece dolaylarında seyredecek
Gece saatlerinde yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, 30 Aralık 2025 Salı günü bölgede havanın az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu olacağını açıkladı. Gece saatlerinde yer yer yağmur beklenirken, sabah saatlerinde ise yer yer hafif don olayı öngörülüyor.

Açıklamaya göre en yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 15–18 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgârın ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

