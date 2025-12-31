Geçitköy yolunda öğrenci minibüsü ile araç çarpıştı: 3 yaralı

  • BIST 11301.11
Geçitköy’den Çamlıbel istikametine doğru seyreden öğrenci minibüsü, karşı yönden gelen bir otomobilin muhtemel sağ şeridini kullanmaması sonucu meydana gelen çarpışma nedeniyle trafik kazasına karıştı.
Trafik Kazası: 3 Yaralı

31 Aralık 2025 tarihinde saat 07.00 sıralarında, Çamlıbel–Geçitköy Anayolu üzerinde bulunan Geçitköy Allahverdi Kılıç Caddesi’nde trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Burak Sadrazam (E-45) yönetimindeki GH 456 plakalı salon araç, güney istikametinden kuzeye doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği esnada direksiyon hâkimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Bu sırada karşı istikametten gelmekte olan Sami Ayçelik (E-60) yönetimindeki TLK 337 plakalı otobüsle çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan GH 456 plakalı araç sürücüsü Burak Sadrazam ile otobüste yolcu olarak bulunan Eda Arslan (K-15) ve Asiye Kurt (K-15), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların tedavileri halen sürmektedir.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

