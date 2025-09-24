Gençlik Meclisi’nden oy birliği ile gençlere seçim çağrısı: Sandığa gidin, oyunuzu kullanın!

Kıbrıs Türk Gençlik Meclisi, 23 Eylül'de gerçekleşen Birinci Dönem Sekizinci Oturumu’nda oy birliğiyle aldığı kararla, gençleri yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandığa gitmeye ve demokratik iradelerini güçlü biçimde ortaya koymaya çağırdı.

Kıbrıs Türk Gençlik Meclisi adına açıklamada bulunan Meclis Sözcüsü Yasemin Ezel tarafından yapılan açıklamada, gençlerin geleceğini tehdit eden liyakatsizlik, partizanca atamalar ve demokrasiyi zayıflatan uygulamalara karşı net bir duruş sergilendiği vurgulandı. Ezel, seçimlere katılımın bireysel bir hak olmasının yanı sıra demokratik meşruiyetin en temel dayanağı olduğuna dikkat çekti.

Ezel, bu süreçte hiçbir adayın, siyasi partinin veya görüşün yanında ya da karşısında yer almayacaklarını, yalnızca gençliğin demokratik iradesini ve katılımını güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

"GENÇLİK MECLİSİ, CUMHURBAŞKANI ADAYLARINI 'GENÇLİK İÇİN CUMHURBAŞKANLIĞI PROTOKOLÜ''NÜ İMZALAMAYA DAVET ETTİ"

Gençlik Meclisi, Cumhurbaşkanı adaylarını gençlerin öncelikli sorunlarına yönelik projelerini açıklamaya, Meclise doğrudan hitap etmeye ve gençliğin geleceğini güvence altına alacak “Gençlik İçin Cumhurbaşkanlığı Protokolü”nü imzalamaya davet etti.

Kıbrıs Türk gençliğinin siyasi çoğulculuğa ve demokratik katılımın gücüne inancını koruduğu, bu inancı sandığa ve toplumsal iradeye yansıtma kararlılığında olduğu da açıklamada yer aldı.

Gençlik Meclis'i tarafından alınan kararın tamamı şu şekilde:

"MADDE 1: GİRİŞ

Kıbrıs Türk gençliği, toplumun en dinamik ve yapıcı unsuru olup, demokratik katılım ve temsilin güçlendirilmesi yönünde üzerine düşen sorumlulukların bilincindedir.

MADDE 2: GEREKÇE

Mevcut statükonun gençler üzerindeki olumsuz etkileri sürdürülemez bir hâl almıştır. Liyakatsizlik ve partizanca atamalar, gençlerin gelecek umutlarını zedelemekte; demokrasi kültürü ve demokratik teamüller gerilemektedir. Laiklik ilkesi, toplumun farklı kesimlerinin barış içinde bir arada yaşamasının ve evrensel değerlerin benimsenmesinin teminatıdır. Demokratik bir sistemin sağlıklı işlemesi için vatandaşların, özellikle de gençlerin, seçme ve seçilme haklarını aktif biçimde kullanması temel bir sorumluluktur. 2025 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, Kıbrıs Türk toplumu ve gençler açısından kritik öneme sahiptir. Bu seçimler, Kıbrıs sorununun çözüm sürecinde ve iki toplumlu teknik komitelerde gençlerin sesini duyurabilmeleri açısından da hayati görülmektedir. Seçimlere katılımın artırılması, genç seçmenlerin siyasi süreçlere daha etkin katılımı, demokratik temsiliyetin güçlendirilmesi ve gençliğin iradesinin sandığa yansıması için zorunludur. Gençlerin politikaların oluşturulması ve uygulanmasında söz sahibi olmaları, toplumsal gelişim ve istikrar için elzemdir.

MADDE 3: KARARLAR