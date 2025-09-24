  • BIST 11265.92
  • Altın 5025.531
  • Dolar 41.4627
  • Euro 48.8451
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKABM'de prompteri bozulan Trump'ın zor anları

Gençlik Meclisi’nden oy birliği ile gençlere seçim çağrısı: Sandığa gidin, oyunuzu kullanın!

» »
Kıbrıs Türk Gençlik Meclisi Sözcüsü Yasemin Ezel, 23 Eylül'de oy birliğiyle alınan kararla gençleri yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandığa giderek demokratik iradelerini ortaya koymaya çağırdı.
Gençlik Meclisi’nden oy birliği ile gençlere seçim çağrısı: Sandığa gidin, oyunuzu kullanın!

Kıbrıs Türk Gençlik Meclisi, 23 Eylül'de gerçekleşen Birinci Dönem Sekizinci Oturumu’nda oy birliğiyle aldığı kararla, gençleri yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandığa gitmeye ve demokratik iradelerini güçlü biçimde ortaya koymaya çağırdı.

Kıbrıs Türk Gençlik Meclisi adına açıklamada bulunan Meclis Sözcüsü Yasemin Ezel tarafından yapılan açıklamada, gençlerin geleceğini tehdit eden liyakatsizlik, partizanca atamalar ve demokrasiyi zayıflatan uygulamalara karşı net bir duruş sergilendiği vurgulandı. Ezel, seçimlere katılımın bireysel bir hak olmasının yanı sıra demokratik meşruiyetin en temel dayanağı olduğuna dikkat çekti.

Ezel, bu süreçte hiçbir adayın, siyasi partinin veya görüşün yanında ya da karşısında yer almayacaklarını, yalnızca gençliğin demokratik iradesini ve katılımını güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

"GENÇLİK MECLİSİ, CUMHURBAŞKANI ADAYLARINI 'GENÇLİK İÇİN CUMHURBAŞKANLIĞI PROTOKOLÜ''NÜ İMZALAMAYA DAVET ETTİ"

Gençlik Meclisi, Cumhurbaşkanı adaylarını gençlerin öncelikli sorunlarına yönelik projelerini açıklamaya, Meclise doğrudan hitap etmeye ve gençliğin geleceğini güvence altına alacak “Gençlik İçin Cumhurbaşkanlığı Protokolü”nü imzalamaya davet etti.

Kıbrıs Türk gençliğinin siyasi çoğulculuğa ve demokratik katılımın gücüne inancını koruduğu, bu inancı sandığa ve toplumsal iradeye yansıtma kararlılığında olduğu da açıklamada yer aldı.

Gençlik Meclis'i tarafından alınan kararın tamamı şu şekilde:

"MADDE 1: GİRİŞ

  1. Kıbrıs Türk gençliği, toplumun en dinamik ve yapıcı unsuru olup, demokratik katılım ve temsilin güçlendirilmesi yönünde üzerine düşen sorumlulukların bilincindedir.

MADDE 2: GEREKÇE

  1. Mevcut statükonun gençler üzerindeki olumsuz etkileri sürdürülemez bir hâl almıştır.

  2. Liyakatsizlik ve partizanca atamalar, gençlerin gelecek umutlarını zedelemekte; demokrasi kültürü ve demokratik teamüller gerilemektedir.

  3. Laiklik ilkesi, toplumun farklı kesimlerinin barış içinde bir arada yaşamasının ve evrensel değerlerin benimsenmesinin teminatıdır.

  4. Demokratik bir sistemin sağlıklı işlemesi için vatandaşların, özellikle de gençlerin, seçme ve seçilme haklarını aktif biçimde kullanması temel bir sorumluluktur.

  5. 2025 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, Kıbrıs Türk toplumu ve gençler açısından kritik öneme sahiptir. Bu seçimler, Kıbrıs sorununun çözüm sürecinde ve iki toplumlu teknik komitelerde gençlerin sesini duyurabilmeleri açısından da hayati görülmektedir.

  6. Seçimlere katılımın artırılması, genç seçmenlerin siyasi süreçlere daha etkin katılımı, demokratik temsiliyetin güçlendirilmesi ve gençliğin iradesinin sandığa yansıması için zorunludur.

  7. Gençlerin politikaların oluşturulması ve uygulanmasında söz sahibi olmaları, toplumsal gelişim ve istikrar için elzemdir.

MADDE 3: KARARLAR

  1. Gençlik Meclisi, tüm Kıbrıslı Türk gençlerin, sahip oldukları siyasi görüş ve eğilimlerden bağımsız olarak, boykotun demokratik bir hak olduğuna saygı göstererek 2025 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde sandığa gitmeleri ve oy kullanmaları desteklenir; bu eylem en güçlü şekilde teşvik edilir.

  2. Gençlik Meclisi, farklı siyasi görüşlere sahip gençlerin ortak demokratik hedefler doğrultusunda bir araya gelmelerini, tartışmalarını ve fikir alışverişinde bulunmalarını destekler.

  3. Gençlik Meclisi, gençliğin siyasi katılımını teşvik etmek amacıyla yürüttüğü kampanyaların hiçbir siyasi partiye, adaya veya görüşe özel bir destek içermeyeceğini; tarafsızlık ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalacağını taahhüt eder.

  4. Cumhurbaşkanı adaylarından, gençlerin öncelikli sorunları olan konulara yönelik somut projelerini ve vizyonlarını açıklamaları talep edilir.

  5. Cumhurbaşkanı adayları, Kıbrıs Türk gençliğini temsilen Gençlik Meclisine serbestçe hitap etmeye çağrılır.

  6. Cumhurbaşkanı adayları, gençlerin geleceği için yol haritası niteliği taşıyan Gençlik İçin Cumhurbaşkanlığı Protokolü’nü imzalamaya davet edilir.

  7. Bu karar, Kıbrıs Türk gençliğinin siyasi çoğulculuğa ve demokratik katılımın gücüne olan inancını yansıtarak oy birliği ile kabul edilmiştir"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’a ilk 8 ayda giden turistlerin sayısı 3 milyonu aştı22 Eylül 2025 Pazartesi 11:01
  • Güney Kıbrıs’ın Ağustos ayı enflasyonu sıfır çıktı19 Eylül 2025 Cuma 10:12
  • Beyrut patlamasından sorumlu tutulan, Limasol’da yaşayan Rus tutuklandı18 Eylül 2025 Perşembe 13:17
  • Güney'de kadınların gönüllü askerlik yapabilmesi için hazırlanan yasa, Bakanlar Kurulu’ndan geçti18 Eylül 2025 Perşembe 13:12
  • Sandık seçmen listeleri, cumartesi gününe kadar askıda kalacak17 Eylül 2025 Çarşamba 16:41
  • Güney Kıbrıs ile Çin arasındaki ticari denge açığı 1 milyar Euro'ya ulaştı!17 Eylül 2025 Çarşamba 13:53
  • Güney Kıbrıs'ta polisiye haberler: Limasol’da polis aracı kundaklandı!17 Eylül 2025 Çarşamba 13:45
  • GRECO Raporu: Güney Kıbrıs, yolsuzluk önleme konusunda önemli ilerleme kaydetti17 Eylül 2025 Çarşamba 12:18
  • Ewa Kunzel’in Güney Kıbrıs’taki davası sürüyor16 Eylül 2025 Salı 12:23
  • Güney Kıbrıs’ta kadınların gönüllü askerliği konusu Bakanlar Kurulu’na gidiyor15 Eylül 2025 Pazartesi 12:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti