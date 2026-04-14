Girne-Alsancak Çevre Yolu’ndaki kazada ağır yaralanan 18 yaşındaki genç yaşam savaşını kaybetti

Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir genç yaşamını yitirdi. 30 Mart 2026 tarihinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Abderrahmene Mohamme Charef (E-21) yönetimindeki salon araç, Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki çelik bariyerlere çarparak takla attı.
Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Mariam Yahounisse (K-18) ağır yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Yahounisse, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
