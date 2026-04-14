SON DAKİKAPetrol abluka haberiyle sert yükseldi

Girne-Alsancak Çevre Yolu’ndaki kazada ağır yaralanan 18 yaşındaki genç yaşam savaşını kaybetti

Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda meydana gelen kazada ağır yaralanan 18 yaşındaki yolcu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Girne-Alsancak Çevre Yolu’ndaki kazada ağır yaralanan 18 yaşındaki genç yaşam savaşını kaybetti

Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan bir genç yaşamını yitirdi. 30 Mart 2026 tarihinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Abderrahmene Mohamme Charef (E-21) yönetimindeki salon araç, Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki çelik bariyerlere çarparak takla attı.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Mariam Yahounisse (K-18) ağır yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Yahounisse, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Diğer Haberler
  • CMIRS anketi: Katılımcıların yüzde 90,4'ü ülkede işlerin yanlı gittiğini düşünüyor!13 Nisan 2026 Pazartesi 10:06
  • Meclis Danışma Kurulu toplantıya çağrılacak13 Nisan 2026 Pazartesi 09:13
  • Döviz güne nasıl başladı?13 Nisan 2026 Pazartesi 08:32
  • Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz oldu12 Nisan 2026 Pazar 20:46
  • Erhürman Tatlısu Ot Kültür Festivali’ne katıldı12 Nisan 2026 Pazar 20:43
  • İncirli: Tüm paydaşlarla mali disiplin ve üretim temelli ekonomi modeli kuracağız12 Nisan 2026 Pazar 15:54
  • Sendikalar Hükümetin istifası için büyük hazırlık içerisinde!12 Nisan 2026 Pazar 12:46
  • Gümrük Çalışanları Sendikası Başkanı yeniden Ediz kanatlı oldu12 Nisan 2026 Pazar 12:36
  • 248 yasal işlem12 Nisan 2026 Pazar 12:29
  • Birleşik Krallık: Kıbrıs'taki üslerin statüsü müzakere konusu değildir12 Nisan 2026 Pazar 12:27
