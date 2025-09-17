  • BIST 11187.19
GRECO Raporu: Güney Kıbrıs, yolsuzluk önleme konusunda önemli ilerleme kaydetti

Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) raporuna göre, Güney Kıbrıs 22 tavsiyeden 6’sını tamamen, 13’ünü kısmen uygulayarak yolsuzlukla mücadelede ilerleme sağladı.
Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubunun (GRECO) dün yayımladığı takip raporuna göre, Güney Kıbrıs yolsuzluğun önlenmesi ve merkezi hükümet ile polisteki dürüstlüğün teşvik edilmesine ilişkin yasal çerçevenin güçlendirilmesi konusunda önemli ilerleme kaydetti. Ancak daha fazla reforma hala ihtiyaç duyuluyor.

Politis gazetesi haberi “Kıbrıs 2023 Yılına Ait 6+13 Tavsiyeye Uydu- GRECO Yolsuzluk Konularında İlerleme Tespit Etti” başlığıyla aktardı.

Avrupa Konseyi tarafından yapılan açıklamaya dayandırılan habere göre GRECO 2023 yılında ülkeye sunulan 22 tavsiyeyle ilgili uyumu değerlendiren bir raporda Güney Kıbrıs'ın 6 tavsiyeyi tamamen, 13 tavsiyeyi ise kısmen uyguladığı sonucuna vardığını, üç tavsiyenin ise henüz uygulanmadığını belirtti.

Haberde GRECO'nun Rum Yönetimi Başkanı hariç tüm üst düzey yürütme organlarını kapsayan hükümet üyeleri ve danışmanlar-ortaklar için etik kurallar benimsenmesini memnuniyetle karşıladığı kaydedildi. Greco’nun bağımsız yolsuzlukla mücadele birimi tarafından ilgili kişiler için eğitim oturumları düzenlendiğini ifade ettiği de haberde yer aldı.

Raporda tüm dürüstlük standartlarının pekiştirilmesi ve pratik bir rehberlik sağlanması için yapılması gereken çalışmalar olduğu da vurgulandı.

Öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise yazılı açıklama yaparak GRECO raporundan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın tavsiyelere tam ve kısmen uyma oranın yüzde 85’i geçtiğini ve bunun Avrupa genel ortalamasından önemli ölçüde yüksek olduğunu kaydetti.

Hristodulidis açıklamasında raporun ülkenin, beşinci tur değerlendirme tavsiyelerinin uygulanması konusunda kaydettiği ilerlemeyi kayda geçirdiğini ekledi.

Alithia gazetesi ise habere “Başkan Greco Raporunu Hükümetin Başarısı Olarak Lanse Etti- Kıbrıs’ın Kısmi Uyumunu Kutluyor” başlıklarıyla yer verdi. Haberde Hristodulidis’in memnuniyetini ifade ettiğini ve GRECO raporunun sonuçlarını ülke yönetimindeki büyük başarısı olarak ortaya koymaya çalıştığını kaydetti.

