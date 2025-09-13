  • BIST 10372.04
  • Altın 4843.947
  • Dolar 41.3226
  • Euro 48.481
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKABM Genel Kurulu, Filistin'de iki devletli çözümün uygulanmasına ilişkin tasarıyı kabul etti

Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve İtalya’dan “EUNOMIA 6-2025” kod adlı tatbikat

» »
Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve İtalya’dan “EUNOMIA 6-2025” kod adlı tatbikat
Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve İtalya’dan “EUNOMIA 6-2025” kod adlı tatbikat

Haravgi’nin haberine göre, sevk ve idaresi her yıl katılımcı ülkeler tarafından dönüşümlü olarak üstlenilen tatbikat 11 Eylül’de başladı, 18 Eylül’e kadar devam edecek. Tatbikat Doğu Akdeniz’de deniz bölgesinde ve hava sahasında icra edilecek.

Rum Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre deniz ve hava egzersizlerinin icra edileceği tatbikatta deniz yasağı, arama ve kurtarma, siber savunma ve asimetrik tehditleri göğüsleme uygulamaları denenecek.

Açıklamada Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve İtalya’nın iş birliğinin, bu dört ülkenin Deniz Hukuku’na (UNCLOS), Uluslararası Hukuk’a ve Doğu Akdeniz’de seyrüsefer serbestisinin sağlanması ve istikrarın idamesine bağlılık göstergesi olduğu kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Fileleftheros: BM Genel Sekreteri Guterres’in Tatar ve Hristodulidis ile üçlü görüşmesi 27 Eylül’de10 Eylül 2025 Çarşamba 12:13
  • Avrupa Parlamentosu’nda bugün Kuzey Kıbrıs'ta tutuklanan 5 Rum ile ilgili görüşme yapılacak!10 Eylül 2025 Çarşamba 12:09
  • Politis: Güney Kıbrıs’ın Schengen'e girmesinin en büyük engeli, Yeşil Hat Tüzüğü’nün varlığı!08 Eylül 2025 Pazartesi 13:04
  • Hristodulidis "Kıbrıs sorununda çözüm" için hazırladığı fikirlerini Holguin’e sunmaya hazırlanıyor08 Eylül 2025 Pazartesi 12:53
  • Abramovich’e kara para soruşturması: Güney Kıbrıs'tan banka kayıtları talep edildi08 Eylül 2025 Pazartesi 11:18
  • Güney Kıbrıs'taki ilk hidrojen istasyonu için izinler alındı06 Eylül 2025 Cumartesi 16:51
  • Güney'in kara kapılarında “photoradar list” sistemi devreye giriyor: Ödenmemiş cezalar kontrol edilecek06 Eylül 2025 Cumartesi 14:28
  • Ewa Isabella Künzel’in duruşması 15 Eylül’e ertelendi06 Eylül 2025 Cumartesi 14:11
  • Kapılarda “photoradar list” sistemi devreye giriyor: Ödenmemiş cezalar kontrol edilecek06 Eylül 2025 Cumartesi 14:09
  • Güney Kıbrıs'tan yangınların önlenmesine yönelik temizlik yapılması için 2,1 milyon euroluk ödenek!05 Eylül 2025 Cuma 15:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti