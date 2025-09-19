  • BIST 11087.09
  • Altın 4861.321
  • Dolar 41.3879
  • Euro 48.7035
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAİngiltere Filistin devletini tanıyacak; karar bu hafta açıklanabilir

Güney Kıbrıs’ın Ağustos ayı enflasyonu sıfır çıktı

» »
Güney Kıbrıs’ın, Ağustos ayı enflasyon oranının yüzde sıfır çıktığı bildirildi.
Güney Kıbrıs’ın Ağustos ayı enflasyonu sıfır çıktı

Eurostat verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’ın, AB üyesi ülkeler arasında enflasyonu sıfır çıkan tek ülke olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Ağustos 2025’le ilgili enflasyonun Euro bölgesinde yüzde 2,0 AB’de ise yüzde 2,4 olduğunu kaydetti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • GRECO Raporu: Güney Kıbrıs, yolsuzluk önleme konusunda önemli ilerleme kaydetti17 Eylül 2025 Çarşamba 12:18
  • Ewa Kunzel’in Güney Kıbrıs’taki davası sürüyor16 Eylül 2025 Salı 12:23
  • Güney Kıbrıs’ta kadınların gönüllü askerliği konusu Bakanlar Kurulu’na gidiyor15 Eylül 2025 Pazartesi 12:47
  • Çıdan'ın cinayeti Rum basınında: Sadece 3 kişi sorumlu tutuldu15 Eylül 2025 Pazartesi 12:39
  • Güney Kıbrıs bugünden itibaren resmen AB elektrik modeline geçiyor15 Eylül 2025 Pazartesi 12:34
  • Güney Kıbrıs’ta kadınların gönüllü askerliği konusu Bakanlar Kurulu’na gidiyor15 Eylül 2025 Pazartesi 12:32
  • Rum göçmenleri KKTC’deki eski mallarını satmak vaadiyle dolandıran iki kadın tutuklandı13 Eylül 2025 Cumartesi 16:11
  • Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve İtalya’dan “EUNOMIA 6-2025” kod adlı tatbikat13 Eylül 2025 Cumartesi 15:37
  • Rum Bakanlar Kurulu 28 “yatırımcının” daha “altın pasaportunu” iptal etti13 Eylül 2025 Cumartesi 13:19
  • Aile içi şiddet rakamları korkutucu boyutta11 Eylül 2025 Perşembe 13:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti