Güney Kıbrıs’ın Ağustos ayı enflasyonu sıfır çıktı

Eurostat verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’ın, AB üyesi ülkeler arasında enflasyonu sıfır çıkan tek ülke olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Ağustos 2025’le ilgili enflasyonun Euro bölgesinde yüzde 2,0 AB’de ise yüzde 2,4 olduğunu kaydetti.
