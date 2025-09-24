Güney Kıbrıs’ta 2024’te satılan taşınmaz malların yüzde 40 yabancıya gitti

Rum Sayıştay raporuna göre, 2024’te Güney Kıbrıs’taki taşınmaz satışlarının yüzde 40’ı yabancılara yapıldı. Alıcıların çoğu üçüncü ülke vatandaşı, satışlar özellikle Baf ve sahil bölgelerinde yoğunlaştı.

Rum Sayıştay Başkanlığı tarafından yayımlanan raporda, Güney Kıbrıs’ın özlü hiçbir denetim veya kısıtlama olmaksızın toplu ve yaygın şekilde yabancılara satıldığını ortaya koyduğuna dikkat çekildi.

Haravgi, “Kıbrıs, Denetim ve Kısıtlama Olmaksızın Topluca Yabancılara Satılıyor” başlığıyla manşete çektiği raporla ilgili haberinde, 2024’te taşınmaz mal satışlarının yüzde 40’ının (yüzde 27’si üçüncü ülke, yüzde 12’si AB üyesi ülke vatandaşlarına) yabancı uyruklulara yapıldığına işaret etti.

Habere göre, Sayıştay Başkanı Andreas Papakonstantinu raporla ilgili yazılı açıklamasında “Yüzde 40’ın hayali ve düşük tahmin edilmiş bir oran olduğunu” belirterek, yabancı çıkarı Rum ya da AB şirketlerinin dahil olmadığına vurgu yaptı.

Haberde, 2024’te yapılan toplam taşınmaz mal satışının 15 bin 797 olduğu, bunların sadece 9 bin 569’unun Rumlara yapıldığı belirtilen raporda, bin 907 taşınmaz mal satışının diğer AB üyesi ülke vatandaşları, 4 bin 321’inin ise üçüncü ülke vatandaşlarına yapıldığına işaret edildi.

Habere göre, rakamlar, yabancıların odağının, Baf başta olmak üzere denize kıyısı olan kazalarda olduğunu gösteriyor.

2024’te yabancılara satılan taşınmaz mal oranı Lefkoşa’nın Rum kesiminde yüzde 15 (yüzde 7 AB üyesi ülke vatandaşı, yüzde 8 üçüncü ülke vatandaşı), Limasol’da yüzde 36 (yüzde 9 AB, yüzde 27 üçüncü ülke), Larnaka’da yüzde 46 (yüzde 12 AB, yüzde 34 üçüncü ülke), Mağusa Bölgesi yüzde 46 (yüzde 19 AB, yüzde 27 üçüncü ülke) ve Baf’ta yüzde 65 (yüzde 21 AB, yüzde 44 üçüncü ülke) olarak gerçekleşti.

Papakonstantinu raporunda, 2013 genelgelerini (altın pasaportlar çerçevesinde) hatırlatarak, mevcut yasanın “Katı olmakla birlikte büyük bir fırsat penceresi” barındırdığını ve taşınmaz mal piyasasına, yatırım niteliği kattığını, alıcı başına işlem sınırı getirmeyip ticari açıdan istismarını güçlendirdiğini belirtti.

Papakonstantinu gelir sınırları, sermaye beyanı gibi somut kriterler olmadığından, ödenecek paranın geliş yeri ile ilgili herhangi bir araştırma yapılmadığı, ‘yabancılar’ sisteminin 1999’dan bugüne kadar geliştirilmeyip güncelliğini yitirdiği ve taşınmazların kullanımının (mal sahipliliği) takip edilmediği için denetim yapılamadığına işaret etti.

“Yabancıların taşınmaz mallarıyla ilgili somut veriler olmaması hayati öneme sahip bir konudur” diyen Papakonstantinu Rum yönetimini ekonomik, jeopolitik ve toplumsal verileri dikkate alarak net hedefleri olan yeni bir strateji belirlemeye ve ilgili yasayı güncellemeye çağırdı.

Gazete yabancı yatırımcılar tarafından toplu ve denetimsiz taşınmaz mal alımları konusunda aylar önce uyarı yapan AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun AKEL’in 24’üncü kongresi çerçevesinde, Güney Kıbrıs’ta maksatlı yayıldıklarına ilişkin haberlere atıfta bulunarak, İsrail vatandaşlarına özel bir vurgu yaptığını hatırlattı.

Habere göre Stefanu, AKEL 24’üncü kongresindeki konuşmasında “Şimdi önlem almazsak ülkemizin bize ait olmadığını keşfedeceğiz” vurgusunu yapmış ve Güney Kıbrıs’ta bu sorunun görmezden gelinmekle kalınmayıp, aksine kolaylaştırıldığına işaret etmişti.

Alithia haberi “Yabancılar Tarafından Taşınmaz Mal Satın Alımlarına Büyük Pencere… Taşınmaz Mal Satın Alınan Paranın Geliş Yeriyle İlgili Denetim Yok” başlığıyla aktardı.

Gazeteye göre, 2024’te Güney Kıbrıs’tan taşınmaz mal satın alan yabancıların yüzde 16’sını Çinliler, yüzde 14’ünü Lübnanlılar, yüzde 10’unu Ruslar, yüzde 10’unu İsrailliler ve geriye kalanı da diğer ülke vatandaşları satın aldı.

Fileleftheros “Sayıştayın Yabancılar Tarafından Taşınmaz Mal Alımlarıyla İlgili Tokat Raporu… Taşınmazların Onda Dördü Yabancılara Gidiyor” başlığını kullandı.