  • BIST 10728.26
  • Altın 5372.5
  • Dolar 41.8186
  • Euro 48.374
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKATrump harita paylaşarak duyurdu: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti!

Güney Kıbrıs'ta 4 taşınmazdan 1'i AB dışı yabancıların elinde!

» »
Güney Kıbrıs’ta 2024’te satılan taşınmazların yüzde 27’si AB dışından yabancılara geçti. Özellikle Lübnan, Çin ve Rusya vatandaşları tarafından alınan taşınmazlar, Baf ve Larnaka başta olmak üzere çeşitli bölgelerde yoğunlaştı.
Güney Kıbrıs'ta 4 taşınmazdan 1'i AB dışı yabancıların elinde!

Güney Kıbrıs’ta 2024’te satılan taşınmaz malların yüzde 27’sinin AB dışından yabancılar tarafından alındığı, yabancıların “Hassas devlet birimlerinin çok yakınlarında taşınmaz mal satın aldığı” bildirildi.

Haravgi haberi manşetten, “Toprağımızı Haraç Mezat Yabancılara Satıyorlar… Yabancılar Hassas Devlet Birimlerinin Çok Yakınında Taşınmaz Satın Alıyor” başlığıyla aktardı.

Habere göre, Rum Meclisi Denetleme Komitesi dün Sayıştay Başkanlığı’nın 2026 bütçesini görüşmesi sırasında Başkanlık tarafından hazırlanan yabancılara taşınmaz mal satışıyla ilgili raporunu inceledi.

AKEL’li üyeler Yorgos Lukaidis ve Hristos Hristofidis, taşınmaz mal fiyatlarının yükselmesi dışında, ulusal güvenlik ve hatta ülke siyasi hayatının kontrol edilmesi meselelerinin de söz konusu olduğunu vurguladı.

"4 TAŞINMAZDAN 1'i YABANCILARIN ELİNDE"

Gazete, “4 Taşınmazdan Biri Yabancıların Elinde… Stefanu: Şimdi Önlem Almazsak Çok Yakında Ülkemizin Bize Ait Olmadığını Anlayacağız” başlığıyla iç sayfasında detaylandırdığı haberinde, Komite üyelerinin, yabancılara toplu taşınmaz mal satışlarının ekonomik, sosyolojik ve diğer etkilerinden endişe belirterek incelenme talep ettiğini yazdı.

Habere göre, Sayıştay Başkanlığı raporu 2024’te toplam 15 bin 797 taşınmaz mal satışı yapıldığını, bunların 4 bin 321’inin (yüzde 27) yabancılara satıldığını gösteriyor. Raporda, Rum şirketlerin yabancılara hisse devirlerini kapsamadığı için gerçek rakamların çok daha yüksek olabileceği işaret edildi.

Rapora göre, 2025’in ilk 7 ayında yabancılara taşınmaz mal satışı yüzde 26’ya ulaştı. AB dışındaki ülke vatandaşlarının taşınmaz mal alımında birinci sırayı bin 373 ile (yüzde 44,2) Baf aldı, onu bin 136 (yüzde 33,9) ile Larnaka izliyor. Mağusa ve Limasol’da oran yüzde 26’ya ulaşırken Lefkoşa’nın Rum kesiminde yüzde ise bu oran 7,7’de kaldı.

Rum tarafından 2020-2024 döneminde taşınmaz mal satın alan ve AB üyesi ülkelerden olmayan yabancıların Lübnan (yüzde 16), Çin (yüzde 16), Rusya (yüzde 14), İsrail (yüzde 10), Suriye (yüzde 6), Mısır (yüzde 5), İngiltere (yüzde 4), Ukrayna (yüzde 4) ve Kanada (yüzde 2) vatandaşı olduğu kaydedildi.

"AKEL ÜYELERİ TAŞINMAZ MAL SATIŞLARININ 'ULUSAL' VE 'PİYASA' ETKİLERİNDEN ÖTÜRÜ ENDİŞELİ"

Aynı gazete “Kıbrıs Yolgeçen Hanı Oldu” başlıklı haberinde ise, Rum Yönetimi Meclisi Denetim Komitesi’nin AKEL’li üyeleri Hristos Hristofidis ve Yorgos Lukaidis’in, yabancılara taşınmaz mal satışlarının gerek ulusal güvenlik gerekse taşınmaz mal piyasasına etkilerinden büyük endişe belirttiğini yazdı.

Habere göre, AKEL’li üyeler “ellerinde, bazı milliyetlerden yabancıların devletin hassas birimlerinin yakınlarında taşınmaz mal satın aldığına dair bilgi bulunduğunu söyledi. Hristofidis Komite’nin, Türk şirketlerinin Rum Şirketler Mukayyitliğine kaydının ele alındığı bir önceki görüşmesinin devamında Mukayyitliğe, bu tür şirketlerin kaydını, “Ulusal güvenlik” gerekçesiyle reddetme olanağı tanıyan yasal düzenleme yapıldığını hatırlattı.

Komite’nin DİKO’lu üyesi Zaharias Kulias ise, önceki toplantılarında Türk şirketleri konusunun ele alındığını hatırlatarak “Kıbrıs yolgeçen hanı oldu. Daha önce var olan kısıtlamalar Bakanlar Kurulu genelgeleriyle ortadan kalktı. İsteyen istediğini alıyor.” dedi.

AKEL Milletvekili Eleni Haralambidu, Komite toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada yabancılara mal satışlarının “altın pasaportlardan daha ciddi bir mesele olduğunu” söyledi. Haralambidu, ulusal güvenlik meselesine değinirken, “Şirketler Mukayyitliği ve Tapu, yabancıların eline geçen mallarla ilgili tam görüntüyü veremeyebilir. Limasol sahili artık Kıbrıslılara ait değil.” ifadesini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’taki işsizlerin sayısında azalma07 Ekim 2025 Salı 11:43
  • Rusya’nın Interpol ile aradığı şahıs Güney’de tutuklandı06 Ekim 2025 Pazartesi 13:44
  • Rum Yönetimi önümüzdeki üç yıl silahlanma için 532 milyon Euro harcayacak06 Ekim 2025 Pazartesi 11:34
  • Hristodulidis: Kim seçilirse seçilsin, seçildiği gece görüşme talebinde bulunacağım!06 Ekim 2025 Pazartesi 10:58
  • Tek bir kadın RMMO’da gönüllü askerliğe başvurdu04 Ekim 2025 Cumartesi 14:04
  • Küresel Sumud Filosu’ndan iki tekne Larnaka ve Baf’ta04 Ekim 2025 Cumartesi 14:03
  • 2 Kıbrıslı Türk Güney'de Tutuklandı04 Ekim 2025 Cumartesi 14:01
  • Hristodulidis: Hedefimiz müzakerelerin Crans Montana'dan devam etmesi02 Ekim 2025 Perşembe 14:46
  • Güney Kıbrıs’ta 58 yaşındaki kadın eski eşi tarafından katledildi!02 Ekim 2025 Perşembe 12:15
  • Cyprus Mail: BM, 2017'den beri boş olan Kıbrıs Özel Danışmanı rolünü resmen kaldıracak02 Ekim 2025 Perşembe 11:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti