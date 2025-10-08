  • BIST 10846.2
Güney Kıbrıs’ta çalışanlar Avrupa ortalamasından fazla çalışırken yüzde 40 daha az maaş alıyor

Eurostat verilerine göre, Güney Kıbrıs’ta çalışanların yüzde 16,6’sı haftada 45 saatin üzerinde mesai yapıyor. Rum tarafında saatlik ücret 19,4 euro ile AB ortalamasının yüzde 36, Euro Bölgesi ortalamasının ise yüzde 43 altında kaldı.
Güney Kıbrıs’ta çalışanların haftada 45 saatten fazla çalıştığı ancak Avrupa ortalamasından yüzde 40 daha az maaş aldığı bildirildi.

Haravgi haberi manşetten “Daha Çok Çalışıyor Daha Az Ödeniyoruz… AB Çalışanlarından Daha İşkolik, Daha Az Maaşlıyız” başlığıyla aktardı.

Gazete, Avrupa İstatistik Birimi’nin (Eurostat) dün yayınlanan verilerinin Güney Kıbrıs’ı, haftada 45 saatten fazla çalışanların (birincil iş ve ek iş) oranı konusunda AB ülkeleri arasında Yunanistan’ın ardından ikinci sıraya yerleştirdiğini yazdı.

Habere göre, Eurostat’ın 2025’in ikinci çeyreğini temel alan raporuna göre, Avrupa Birliği’nde 24-60 yaş aralığında haftada 45 saatin üzerinde çalışan kişi oranı ortalama yüzde 10,8 iken bu oran Yunanistan’da yüzde 20,9 ve Güney Kıbrıs’ta yüzde 16,6.

Avrupa Komisyonu’nun kısa süre önce yayımladığı rapor, Güney Kıbrıs'ta, çalışanların Avrupa ve Euro bölgesi ortalamasının yüzde 40 altında kaldığını gösterdi.

Buna göre, saatlik çalışma ücreti (maaş ve işveren güvenlik katkıları) ile ilgili rapor saatlik çalışma ücretleri kategorisinde AB ortalaması 30,5 euro, Euro Bölgesi ortalaması 34,3 euro iken Güney Kıbrıs’ta 19,4 euro. Yani Rum tarafında çalışanlar AB ortalamasının yüzde 36,4 Euro Bölgesi ortalamasının yüzde 43,4 altında maaş alıyor.

Maaşlar ve gündelikler alanında, Güney Kıbrıs’taki ortalama 15,6 euro (AB içerisinde 14’üncü sıra) iken AB’de 22,9 ve Euro Bölgesinde 25,6 (AB’den fark yüzde 31,9 ve Euro bölgesinden fark yüzde 39) olarak belirtildi. İşveren katkısı ise Güney Kıbrıs’ta 3,9 euro iken AB’de 7,6 ve Euro bölgesinde 8,7 euro olarak belirlendi.

