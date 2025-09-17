  • BIST 11179.36
SON DAKİKAİsrail kara harekatını başlattı, Gazze Şehri'ndeki Filistinliler kaçıyor

Güney Kıbrıs'ta polisiye haberler: Limasol’da polis aracı kundaklandı!

Limasol’un Polemidya köyünde görevli bir polisin annesi tarafından kullanılan aracı, kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Araç tamamen yanarken, olayda hedefin yanlış araç olduğu düşünülüyor.
Güney Kıbrıs'ta polisiye haberler: Limasol’da polis aracı kundaklandı!

Limasol’a bağlı “Polemidya” (Binatlı) köyünde görev yapan 37 yaşındaki bir polisin aracının pazartesi akşamı kimliği belirsiz şahıslarca kundaklandığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, aracın polise ait olduğunu, ancak annesi tarafından kullanıldığını kaydederken, kendi kullandığı aracın kundaklanan aracın birkaç metre ötesinde park halinde olduğunu ve kundaklamayı yapan kişilerin yanlış aracı hedef almış olabileceğini yazdı.

Haberde, kundaklanan aracın tamamen yandığı belirtildi.

ALKOL ALAN OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, 58 yaşındaki bir otobüs şoförünün, “Athienu” (Kiracıköy)-“Avdalliru” (Avdeler) yolunda alkollü olduğunun tespit edildiğini ve tutuklandığını yazdı.

Haberde, otobüste küçük yaşta çocukların da bulunduğu ve alkollü olmasının yanı sıra, otobüse kapasitesinden fazla yolcu aldığının tespit edildiği kaydedildi.

    ÇOK OKUNANLAR
