Güney Kıbrıs’taki İhale İnceleme Kurulu’nun, İçişleri Bakanlığı tarafından 17 elçilikte vize başvuru hizmetlerinin verilmesine ilişkin ilan edilen ihalenin iptal edilmesine karar verdiği belirtildi.
Güney Kıbrıs'ta Vize verilmesi işlemleri havada

Politis gazetesi “17 Elçilikte Vize Verilmesi Havada” başlığıyla verdiği haberinde İhale İnceleme Kurulunun, İçişler Bakanlığı tarafından 17 elçilikte vize başvuru hizmetlerinin verilmesi için iki şirkete verdiği ihaleyi iptal ettiğini yazdı.

İptal gerekçesi olarak, ihalenin tüm koşullarının yerine getirilip getirilmediğinin önceden incelenmemesi olarak gösterildiğini yazan gazete, ihaleyi kazanan şirketlerden birinin, KKTC’de ofisi bulunduğu şeklinde söylentilerin bulunduğunu da savundu.

Habere göre, İhale İnceleme Kurulu ihalenin iptal edilmesini İçişleri Bakanlığı'nın, önceden iki şirketin ilgili kriterlere uyup uymadığını araştırmaması olarak gösterirken, İçişleri Bakanlığı ise bu denetimi, sözleşmenin imzalanmasından önce yapacağı şeklinde izahat verdi.

Gazete, bahse konu şirketlerin, “BLS International Services”(BSL) ve “VF Worldwide Holdings Ltd”(VFS) olduğunu da yazdı.

 

