SON DAKİKATrump harita paylaşarak duyurdu: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti!

Güney Kıbrıs’taki işsizlerin sayısında azalma

Güney Kıbrıs’ta kayıtlı işsizlerin sayısında eylül ayında azalma olduğu haber verildi.
Güney Kıbrıs'taki işsizlerin sayısında azalma

Rum İstatistik Dairesi tarafından dün açıklanan verilere göre, eylül ayının sonunda kayıtlı işsizlerin sayısının 7 bin 624 (gerçek veriler) olduğunu yazan Politis gazetesi, işsizlik oranını yansıtan mevsimsel olarak düzenlenmiş verilere göre ise ağustos ayında 10 bin 53 olan işsizlerin sayısının eylül ayında 9 bin 711’e gerilediğini belirtti.

2024 yılının eylül ayıyla kıyaslandığında işsizlerin sayısında yüzde 6,4’lük bir azalma olduğunu kaydeden gazete, 2024 yılının Ocak-Eylül döneminde 11 bin 221 olan ortalama kayıtlı işsiz sayısının 2025 yılının aynı döneminde ise yüzde 9 azalarak 10 bin 211’e gerilediğini belirtti.

Gazete Eurostat’ın 2 Ekim’de yayımladığı verilere dayanarak Güney Kıbrıs’ta temmuz ayında yüzde 5 olan işsizlik oranının, ağustos ayında ise yüzde 5,1’e yükseldiğini ekledi.

