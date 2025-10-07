Güney Kıbrıs’taki işsizlerin sayısında azalma

Rum İstatistik Dairesi tarafından dün açıklanan verilere göre, eylül ayının sonunda kayıtlı işsizlerin sayısının 7 bin 624 (gerçek veriler) olduğunu yazan Politis gazetesi, işsizlik oranını yansıtan mevsimsel olarak düzenlenmiş verilere göre ise ağustos ayında 10 bin 53 olan işsizlerin sayısının eylül ayında 9 bin 711’e gerilediğini belirtti.

2024 yılının eylül ayıyla kıyaslandığında işsizlerin sayısında yüzde 6,4’lük bir azalma olduğunu kaydeden gazete, 2024 yılının Ocak-Eylül döneminde 11 bin 221 olan ortalama kayıtlı işsiz sayısının 2025 yılının aynı döneminde ise yüzde 9 azalarak 10 bin 211’e gerilediğini belirtti.

Gazete Eurostat’ın 2 Ekim’de yayımladığı verilere dayanarak Güney Kıbrıs’ta temmuz ayında yüzde 5 olan işsizlik oranının, ağustos ayında ise yüzde 5,1’e yükseldiğini ekledi.