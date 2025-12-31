Harmancı’dan “ülke siyaseti” vurgulu yeni yıl mesajı

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, 2025 yılına ilişkin yaptığı değerlendirmede yerel yönetimde elde edilen başarıları öne çıkarırken, ülke yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu ve 2026’ya “değişim” mesajı verdi.

Harmancı, 2025’in belediye açısından en verimli yıllardan biri olduğunu belirterek, yatırımların kentte hissedilir hale geldiğini ve uzun süredir çözülemeyen sorunlara müdahale ettiklerini söyledi. Kanlıdere Projesi’ni “imza proje” olarak nitelendiren Harmancı, bu alanda önemli bir başlangıç yapıldığını ifade etti.

Ülke genelindeki yönetime ise eleştirel bir çerçeve çizen Harmancı, rüşvetin, haksız kazancın ve kötü yönetimin kurumsallaştığını savundu. Bu durumun kader olmadığını vurgulayan Harmancı, “Yerelde başarıldı, ülkede de başarılır” ifadeleriyle ülke siyasetine yönelik iddiasını ortaya koydu.

Yeni yıla umut mesajıyla giren Harmancı, “Ama yeneceğiz; kaderimiz bu değil. Umutla 2026’ya… Herkese sağlıklı bir yeni yıl dilerim” diyerek mesajını tamamladı.