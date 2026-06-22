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Hava nasıl olacak?

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Bugün hava açık ve az bulutlu olacak
Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, 22 Haziran Pazartesi günü havanın açık ve az bulutlu, öğleden sonra ise iç kesimlerde parçalı ve az bulutlu olmasının beklendiğini açıkladı.

20-26 Haziran 2026 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 33-36 derece, sahillerde ise 29-32 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgârın ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

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