Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, 22 Haziran Pazartesi günü havanın açık ve az bulutlu, öğleden sonra ise iç kesimlerde parçalı ve az bulutlu olmasının beklendiğini açıkladı.
20-26 Haziran 2026 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 33-36 derece, sahillerde ise 29-32 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgârın ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
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