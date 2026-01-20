Hırsızlık ile sarhoşluk ve rahatsızlık suçlarından 2 tutuklu

Gemikonağı ve Gönyeli’de gelen iki ayrı olayda bir kişi hırsızlık, bir kişi de sarhoşluk ve rahatsızlık verme suçlarından tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 17 Ocak’ta Gemikonağı’nda faaliyet gösteren bir işletme içerisinde masa üzerinde bırakılan para cüzdanı ile cüzdan içinde bulunan toplam 3 bin TL nakit parayı çaldığı tespit edilen R.İ.M. (E-20) tutuklandı.

360 miligram alkollü içki tesiri altında çevreye rahatsızlık verdi

Öte yandan, bugün saat 08.00 sıralarında Gönyeli’de, 360 miligram alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren D.Y. (E-41) suçüstü tutuklanırken, her iki olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.