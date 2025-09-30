  • BIST 11054.71
Hristodulidis, ABD Büyükelçisi Davis ile görüştü: Kıbrıs sorunu ve ikili ilişkiler ele alındı

Rum Lider Nikos Hristodulidis, ABD Büyükelçisi Julie Davis ile görüştü. Davis, Kıbrıs müzakerelerine ilgi ve askeri iş birliğinin önemini vurguladı.
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçisi Julie Davis ile görüştü.

Fileleftheros gazetesi, Davis’in görüşmede, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması perspektifine büyük bir ilgi gösterildiğini ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geniş bir gündemi olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Davis, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki askeri iş birliği, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve atılacak adımlarla ilgili birçok şey yapıldığını kaydetti.

Davis, Kıbrıs’a dönmekten mutlu olduğunu ifade ederek, buradaki görevine paralel olarak Ukrayna’da ABD Maslahatgüzarlığı görevini de yerine getirdiğini belirtti.

Hristodulidis ile bir araya gelmekten onur duyduğunu dile getiren Davis, ABD Büyükelçiliği’nde iyi bir grup bulunduğunu ve bu grubun, ilişkileri güçlendirdiğini söyledi.

Davis, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ise Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in liderlere geniş kapsamlı müzakereler yapma fırsatı verdiğine işaret ederek, Kıbrıs sorununda ne yapılabileceği ve müzakerelere yönelik hangi adımların atılacağı konusuna büyük ilgi gösterildiğini kaydetti.

Habere göre Davis, bu konuyu konuşmaya ve sıkı iş birliği içerisinde olmaya devam edeceklerini belirtti.

