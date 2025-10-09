  • BIST 10790.28
  • Altın 5417.109
  • Dolar 41.7214
  • Euro 48.6241
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKATrump harita paylaşarak duyurdu: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti!

Hristodulidis: Elimde olsaydı Kıbrıs’ı NATO’ya sokardım

» »
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, “Kıbrıs’ın” NATO üyeliği konusunda “HuffPost Greece” isimli internet sayfasına açıklamada bulundu.
Hristodulidis: Elimde olsaydı Kıbrıs’ı NATO’ya sokardım

Haravgi gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, “HuffPost Greece” isimli haber sitesine açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in açıklamasında Kıbrıs’ın NATO üyeliğine değinerek “Elimde olsa Kıbrıs’ın NATO’ya katılımı için yarın sabah başvuruda bulunurdum” şeklinde konuştuğunu aktardı.

Habere göre Hristodulidis; “şu anki aşamada basit bir hayır cevabı almak için üyelik başvurusu yapmak istemediğini” de belirterek “siyasi koşullar buna imkan verdiğinde başvuru yapabilmek için hazırlık yapmakta olduklarını” da sözlerine ekledi.

Hristodulidis eski RMMO Komutanı Cicikostas’ı kabul etti

Öte yandan Alithia gazetesi, görevinden ayrılan RMMO Komutanı Yorgos Cicikostas’ın dün Rum Başkanlık Sarayı’nda Hristodulidis tarafından kabul edildiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis kabul töreninde, görev süresi boyunca verdiği hizmetlerden ötürü Cicikostas’a teşekkür ederek Güney Kıbrıs’ın caydırıcılık gücünün arttırılmasında ve ABD’yle uzun yıllar sonra istenilen ilişki düzeyine ulaşılmasında Cicikostas’ın büyük katkıları olduğunu ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Rum Yönetimi önümüzdeki üç yıl silahlanma için 532 milyon Euro harcayacak06 Ekim 2025 Pazartesi 11:34
  • Hristodulidis: Kim seçilirse seçilsin, seçildiği gece görüşme talebinde bulunacağım!06 Ekim 2025 Pazartesi 10:58
  • Tek bir kadın RMMO’da gönüllü askerliğe başvurdu04 Ekim 2025 Cumartesi 14:04
  • Küresel Sumud Filosu’ndan iki tekne Larnaka ve Baf’ta04 Ekim 2025 Cumartesi 14:03
  • 2 Kıbrıslı Türk Güney'de Tutuklandı04 Ekim 2025 Cumartesi 14:01
  • Hristodulidis: Hedefimiz müzakerelerin Crans Montana'dan devam etmesi02 Ekim 2025 Perşembe 14:46
  • Güney Kıbrıs’ta 58 yaşındaki kadın eski eşi tarafından katledildi!02 Ekim 2025 Perşembe 12:15
  • Cyprus Mail: BM, 2017'den beri boş olan Kıbrıs Özel Danışmanı rolünü resmen kaldıracak02 Ekim 2025 Perşembe 11:17
  • Hristodulidis: Guterres'in Crans Montana hakkında ne dediğine dair bana değil Tatar'a inanıyorlar01 Ekim 2025 Çarşamba 14:12
  • Hristodulidis’ten üçlü görüşmeyle ilgili söylenenler konusunda açıklama01 Ekim 2025 Çarşamba 11:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti