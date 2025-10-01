Hristodulidis: Guterres'in Crans Montana hakkında ne dediğine dair bana değil Tatar'a inanıyorlar

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile New York’ta yaptığı görüşmenin üzerinden geçen birkaç günün ardından, Hristodulidis’in bir kez daha görüşmede konuşulanlarla ilgili sorgulamalara maruz kaldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, özellikle Guterres’in görüşmede, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasına değinip değinmediğinin sorgulandığını ve Hristodulidis’in de bu soruları yanıtlamak için açıklama yaptığını yazdı.

"GUTERRES'İN MÜZAKERELERİN CRANS MONTANA'DA KALDIĞI YERDEN YENİDEN BAŞLAMASI KONUSUNDA BANA DEĞİL TATAR'A İNANIYORLAR"

Gazete, Hristodulidis’in bazı kişilerin kendisine değil Tatar’a inanmayı seçtiğini kaydederek, görüşmede yalnızca Guterres, kendisi ve Tatar değil, Rum müzakereci ile daimi temsilci dahil başkaları da bulunduğuna işaret ettiğini belirtti.

Habere göre Hristodulidis, Tatar’ın, Guterres’in müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması konusunda bir şey demediğini söylediğini ve Rum tarafında bazı kişilerin kendisine değil, Tatar’a inandığını kaydetti.

Hristodulidis, konuyla ilgili “genel bir açıklama yapan” BM’nin, KKTC’de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, görüşmeden herhangi bir sonuç çıkmasını zaten beklemediğini, ancak müzakerelerin yeniden başlaması konusundaki iradeyi ispatlamak için bu görüşmeyi organize ettiğini söyledi.

Gazete devamla, Hristodulidis’in dün, Yunanistan Meclis Başkanı Nikitas Kaklamanis ile görüştüğünü ve görüşmede, Rum tarafının Kıbrıs sorunu için gösterilen çabaların sonuç vermesi için elinden geleni yaptığını kaydederek, yıllardan sonra Kıbrıs sorununda bir hareketlilik yaşanmasının önemli olduğuna işaret ettiğini yazdı.

Haberde, Hristodulidis’in kabine değişikliğiyle ilgili yorumları da değerlendirerek, bu değişikliğin Başkan’ın anayasal hakkı olduğunu ve herhangi bir karar alması halinde bunu kamuoyuyla paylaşacağını söylediği belirtildi.

Haravgi gazetesi ise, Hristodulidis’in KKTC’deki seçimle ilgili yaptığı açıklamada, şu anda sonucu tahmin edilemeyen bu seçimin önemli olduğunu ve Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın eylemleriyle bölgede istikrar ve güvenlik unsuru olduğunu gösterdiğini söylediğini yazdı.

Haberde, Kaklamanis’in de Kıbrıs sorunu konusunda Yunanistan Meclisi’nde fikir birliği olduğunu kaydederek, müzakerelerin gidişatı konusunda ihtiyatlı iyimserlik belirttiği ifade edildi.