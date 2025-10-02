Hristodulidis: Hedefimiz müzakerelerin Crans Montana'dan devam etmesi

Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, "Kıbrıs Cumhuriyeti’nin" ilanının 65. yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, ülkenin bağımsızlık ve egemenlik kazanımlarını vurguladı.

Hristodulidis, Kıbrıs halkının yılmadan "Kıbrıs Cumhuriyeti’ni" koruduğunu ve devlet ile ekonomiyi yeniden düzenlemeyi başardığını ifade etti. 2004 yılında "Kıbrıs Cumhuriyeti’nin" Avrupa Birliği’ne katılmasını, bağımsızlık sonrası elde edilen en büyük diplomatik başarı olarak nitelendirdi.

"HEDEFİMİZ MÜZAKERELERİN 2017'DE KALDIĞI YERDEN YENİDEN BAŞLAMASIDIR"

Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümü amacıyla 2017’de Crans Montana’da kalan müzakerelerin yeniden başlatılması hedefini açıkladı. Uluslararası toplumun, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği aracılığıyla sürece etkin şekilde dahil edilmesini sağladıklarını belirten Hristodulidis, "işgalin" yarattığı zorluklara rağmen sürecin umut verdiğini kaydetti.

Hristodulidis ayrıca, "Kıbrıs Cumhuriyeti’nin" iç ve dış güç faktörlerini güçlendirmek için yürütülen reformlara değindi. Hukukun güçlendirilmesi, yolsuzlukla mücadele, sosyal yardımlar ve ekonomik dayanıklılık alanlarındaki çalışmaların sürdüğünü belirten Hristodulidis, ülkenin Doğu Akdeniz’de güvenlik ve istikrar merkezi olarak rolünü aktif şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

Son olarak Hristodulidis, "Kıbrıs Cumhuriyeti’nin" uluslararası düzeyde sorumluluk sahibi bir aktör olduğunu ve her zaman sorunun değil, çözümün bir parçası olma kararlılığını vurguladı.