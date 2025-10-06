  • BIST 10915.15
  • Altın 5291.404
  • Dolar 41.6923
  • Euro 48.6372
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKATrump harita paylaşarak duyurdu: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti!

Hristodulidis: Kim seçilirse seçilsin, seçildiği gece görüşme talebinde bulunacağım!

» »
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki çalışmalarına dahil olabilmesi için uluslararası hukuk ilkelerine saygı göstermesi ve Kıbrıs sorununu çözmesi gerektiğini belirtti.
Hristodulidis: Kim seçilirse seçilsin, seçildiği gece görüşme talebinde bulunacağım!

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Türkiye'nin bölgesel iş birliğine dahil olmak istiyorsa uluslararası hukuk ilkelerine saygı göstermesi ve Kıbrıs sorununu çözmesi gerektiğini söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki ittifaklarla kuşatılmaya çalışıldığı konusundaki açıklamalarına yanıt veren Hristodulidis, gerek Güney Kıbrıs’ın, gerekse diğer bölge ülkelerinin olumlu yaklaşım zemininde ve uluslararası hukuk ilkelerini ihlal edecek herhangi bir eylemde bulunmaksızın çalıştığına işaret etti.

Habere göre Hristodulidis, “Eğer Sayın Fidan ülkesinin bu çalışmalara dahil olmasını istiyorsa, yapması gereken tek şey uluslararası hukuk ilkelerine uymak ve bu çerçevede Kıbrıs sorununun çözümüne doğru yol almaktır” dedi.

"KİM SEÇİLİRSE SEÇİLSİN, SEÇİLDİĞİ GECE GÖRÜŞME TALEBİNDE BULUNACAĞIM"

Hristodulidis, Türkiye’nin sergilediği tavırlarla kendi kendini dışladığını ileri sürdü.

Habere göre Hristodulidis, KKTC’de seçilecek olan yeni Cumhurbaşkanı ile görüşme talebinde bulunup bulunmayacağına ilişkin bir soruya ise, “Kim seçilirse seçilsin, seçildiği gece görüşme talebinde bulunacağı” yanıtını verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Cyprus Mail: BM, 2017'den beri boş olan Kıbrıs Özel Danışmanı rolünü resmen kaldıracak02 Ekim 2025 Perşembe 11:17
  • Hristodulidis: Guterres'in Crans Montana hakkında ne dediğine dair bana değil Tatar'a inanıyorlar01 Ekim 2025 Çarşamba 14:12
  • Hristodulidis’ten üçlü görüşmeyle ilgili söylenenler konusunda açıklama01 Ekim 2025 Çarşamba 11:19
  • Güney Kıbrıs’ta son 5 yılda yabancılar konut alımı için 15 bin başvuru30 Eylül 2025 Salı 12:59
  • Kıbrıslı Rum beş sanığın Askeri Mahkeme’deki davası 8 Ekim’e ertelendi30 Eylül 2025 Salı 12:51
  • Hristodulidis, ABD Büyükelçisi Davis ile görüştü: Kıbrıs sorunu ve ikili ilişkiler ele alındı30 Eylül 2025 Salı 10:32
  • Rum Sayıştay raporu: Taşınmaz satışının yüzde 40’ı yabancılara yapıldı; denetim eksiliği var!29 Eylül 2025 Pazartesi 14:25
  • FIA, Güney'deki otomobil yarışlarını tanımadı, lisansları iptal etti: Bu yılki Kıbrıs Rallisi iptal!29 Eylül 2025 Pazartesi 14:22
  • New York'ta Kıbrıs zirvesi: Gözler üçlü görüşmede27 Eylül 2025 Cumartesi 13:24
  • Güney'de büyük vurgun25 Eylül 2025 Perşembe 13:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti